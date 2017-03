Después de las críticas, Paula Chaves mostró una imagen real de su día

Ahi mejor? @llevamecerca ??? Una publicación compartida de Paula (@chavespauok) el 30 de Mar de 2017 a la(s) 8:49 PDT

Paula Chaves protagonizó la tapa de la revista Gente de esta semana bajo el título "Hoy elijo ser ama de casa", una declaración que despertó las críticas en las redes sociales debido al look y a la estética que tenía la modelo y conductora en la producción de moda.En la tapa se la puede ver a Chaves con una camisa, una falda y stilettos a tono sosteniendo una aspiradora, una pose que generó comentarios negativos aduciendo que esa imagen poco tenía que ver con el de una ama de casa real y que la estética de la foto era más bien de los años 50, un momento en el que la mujer cumplí otro rol en la sociedad.Por su parte, la modelo salió a hablar, y contó la trastienda del back de fotos: "La elección de hacer esas fotos fue decir 'me pongo un poquito linda porque vivo de rodete, salgo me pinto la boca, me ponen tres extensiones y salgo divina en la tapa de Gente".Costó, pero finalmente Paula Chaves se tomó con humor las críticas por su controvertida producción en la revista Gente.La modelo fue la protagonista del debate de la semana con su decisión de ser "ama de casa" y sus fotos posando como una housewife de los años 50. La acusaron de "retrógrada" y de impartir un mensaje antifeminista.Para darle de baja a la polémica, Paula publicó una foto, ahora sí, auténtica. Se la ve sin maquillaje, con el pequeño Baltazar de 6 meses encima, bolsas pesadas, jeans y pelo al natural. Una escena con la que cualquier madre podría relacionarse.La conductora completó el cuadro con una frase dedicada a los "haters": "¿Así mejor?". ¡Sí, mucho mejor!