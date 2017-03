Rumores que van y vienen: Cuál es la relación entre Sol Pérez y Lucas Alario

Es el goleador del momento en el fútbol argentino. Y la diosa del momento en la televisión argentina. Lucas Alario es santafesino, tiene 24 años y la rompe en River Plate. María Sol Pérez es bonaerense, tiene 23 años y la rompe en TyC Sports. Él no para de hacer goles con la banda roja. Ella no para de derretir la pantalla chica con su lomazo y frescura para dar el clima. Qué mejor que una historia de amor entre la nueva joya del Millonario y la nueva diosa de la TV.Los rumores fueron creciendo en los últimos días. Y ella los desmintió en diálogo con Ciudad.com: "No existe la relación, no lo conozco ni sé de dónde salió el rumor". Pero en algo mintió."Un amigo de Lucas está de novio con una amiga de Sol", reveló un allegado al futbolista. Y agregó: "Se vieron una sola vez, en una reunión de amigos. Pero no pasó nada".Del otro lado, la versión es similar: "Sol acompañó a su amiga a encontrarse con su novio y amigos. Le hizo la gamba, como se dice", explica un compinche de Sol en el canal de deportes. Y comenta: "Se ve que a partir de ahí alguien dijo que habían estado juntos y se creó el rumor. Pero no hubo nada entre ellos, ni un beso. Sólo coincidieron esa noche en un lugar".La versión de romance entre La chica del clima y el chico de los goles no tardó en poblar los medios. "Lo más gracioso fue que cuando surgió el rumor, ellos empezaron a chatear para reírse de lo que decían. Pero quedó ahí. No es que Lucas aprovechó eso para invitarla a salir. Al menos hasta ahora no lo hizo, ja, ja", jura el amigo de Sol Pérez.