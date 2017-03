Verónica Ojeda a pura diversión: "Si estoy o no con alguien prefiero cuidarlo"

Verónica Ojeda estuvo en Miami, donde además de pasar por la peluquería, estuvo invitada a la fiesta de una famosa revista. Allí, a la ex de Diego Maradona se la vio muy acaramelada con un joven y trascendió un video donde ambos están sentados sobre unos lujosos sillones blancos y tomando algún aperitivo.



El hombre en cuestión sería un millonario, separado y con dos hijas. Si bien trascendió que ya se conocían de Buenos Aires, Ojeda asegura que se conocieron aquella noche en Miami, según informaron en Intrusos.



En su vuelta, habló sobre los rumores de romance y las posibilidades de trabajar en Norteamérica: "Recibí propuestas laborales en Miami, ahí siempre hay gente cálida que quiere que te quedes, me ofrecieron algo del espectáculo pero Dieguito tiene su vida acá su colegio y no lo voy a cambiar por nada".



En cuanto a la fiesta, indicó: "Salimos todos junto, varios amigos argentinos a la noche a tomar algo, divertirnos. Si estoy o no con alguien prefiero cuidarlo, no lo voy a divulgar".