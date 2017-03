Pinky subasta objetos de valor por necesidad económica

Lidia Elsa Satragno, de 81 años, conocida desde su debut en la televisión de los 50 como "Pinky", subastará cientos de objetos de valor, entre ellos una litografía firmada por Pablo Picasso.Así salió publicado el anuncio por una importante casa de remates, con el título "Pinacoteca de célebre periodista y locutora".Entre los elementos personales hay cuadros, esculturas, jarrones, juegos de té y de café y otros adornos decorativos.Según Teleshow, la decisión de desprenderse de los objetos se debe a la necesidad económica de la periodista, quien transita un presente complicado de salud debido a una trombosis que la aqueja desde que sufrió una neumonía en 2012. Según dijo, hace tiempo que no puede levantarse de la cama.El año pasado, al cumplir 60 años de carrera, charló con Mario Massaccesi por La Once Diez, y dijo que ya casi no mira televisión, y se mostró preocupada por la actualidad del país."De la televisión abierta casi todos los programas son con panelistas, no me interesan", sentenció."Estoy acongojada porque los últimos años se han desbarrancado tanto, lo noto en los jóvenes que tienen un lenguaje soez, que no son capaces de dialogar", señaló la periodista en aquel momento. Y agregó: "A Macri lo alentaría. Mauricio es un hombre de temple, está preparado, ha sufrido mucho de chico".