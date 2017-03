A Carlos Vives "no le inquieta" la demanda por plagio y tiene nuevo tema

Carlos Vives está disfrutando al máximo del éxito de su carrera asi que la demanda de plagio que enfrenta por el tema que canta junto a Shakira, "La bicicleta", no lo preocupa en absoluto."Hay que dejar que la Justicia obre, pero esto es muy fácil: basta escuchar las dos canciones y no hay que ser Beethoven para verlo", señaló el músico colombiano durante una entrevista con la agencias de noticias EFE.Además, rechazó que conozca o haya tenido algún contacto con el demandante, el cubano Liván Rafael Castellano Valdés.El colombiano está en España a punto de realizar sus shows en esa tierra, donde fue realizada la presentación judicial de Valdés, quien alega que la canción "La bicicleta" copia fragmentos de su tema "Yo te quiero tanto" (1997). "No me inquieta nada ese tema", remarcó.

Cómo surgió "La bicicleta"

"Al filo de tu amor"

"El mundo y este negocio es muy de actualidad. Hablan de ti si tienes un tema pegando, y creo que el hecho de que esté Shakira nos ha abierto muchas puertas de lugares donde esta canción, por sí sola, no habría llegado", reflexionó. Además contó que el título original del tema iba a ser "Vallenato desesperado" hasta que Shakira también se apropió de la canción. Ella quiso colaborar con esta producción y recordó cuando le pedía permiso para modificar algo del mismo, preguntaba: "¿Le puedo hacer algo a la bicicleta?". "Ahí me dije: 'Ya le ha cambiado el nombre'", bromeó él.De la mano del artista reguetonero Wisin, el cantante colombiano Carlos Vives estrenó la versión remix de su canción Al filo de tu amor.Hacía dos años que el creador de La Bicicleta no cantaba con Wisin. Habían hecho juntos en el 2016 Notas de Amor.Al filo fe tu amor" estará incluida en el próximo trabajo de estudio de Carlos Vives. La versión remix tiene un ritmo más bailable.