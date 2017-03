"No tengo más ganas de estar con alguien solo por diversión"

Foto 1/12 Foto 2/12 Foto 3/12 Foto 4/12 Foto 5/12 Foto 6/12 Foto 7/12 Foto 8/12 Foto 9/12 Foto 10/12 Foto 11/12 Foto 12/12

La ex Gran Hermano, Maypi Delgado, se había puesto de novia y vivió con intensidad un romance que parecía soñado.

Sin embargo, luego de tres meses, decidió ponerle fin a la relación. "Me separé, no duré nada. Fuimos amigos cinco años y se dio empezar a conocernos de otra forma. Nos pusimos de novios, pero nos dimos cuenta de que funcionábamos mejor como amigos. Lo intentamos, pero no se dio", contó a la revista Paparazzi.



Lejos de angustiarse, Maypi se enfocó en su marca de camperas de cuero y planeó un viaje junto a su mejor amiga para alejarse de la ruidosa Buenos Aires. "Ahora estoy enfocada en mi trabajo, quiero volver a hacer televisión. También, estoy a full con mi propio emprendimiento de moda", nos contó Maypi y agregó: "Me voy a ir a Disney con una pareja amiga y su hijo, que es como mi sobrino".



Si bien no le fue bien en esta última relación amorosa, la modelo no está dispuesta a dejar de intentarlo. Todavía, cree en el verdadero amor. "Con el próximo me caso. Hasta que no se dé conocer a alguien bien, no voy a estar más con nadie. Me cansé de salir por salir. Si me tengo que quedar un año sola, lo haré", contó Maypi y agregó: "Me gusta verme y proyectarme con una persona. No me gusta perder el tiempo. Si a un hombre lo ves como al papá de tus hijos, es tu verdadero amor. No tengo más ganas de estar por estar, solo por diversión. Ya me cansaron esos planes".