Orgullosa de su sensual figura, se sacó una selfie luciendo una tanga roja

Caposss @baires__moda que me mandan ropa linda así no vivo desnuda del todo .. ??? Una publicación compartida de Tamara Pettinato (@tamarapettinato) el 28 de Mar de 2017 a la(s) 6:56 PDT

Fue su papá el responsable de que ella esté pisando fuerte en el mundo del espectáculo. Al principio, Tamara Pettinato no quería saber nada. No, no se sentía cómoda ante las cámaras y odiaba estar tan expuesta. "Soy súper tímida", supo expresar en una de las primeras notas que dio.Su paso por Intrusos fue un antes y un después. De a poquito, fue abandonando la timidez que la caracterizaba. Pasito a pasito, se fue soltando. Fiel a su estilo, apostó al humor y se mostró auténtica. Si, siempre auténtica. Además de soltarse mucho más, se animó a desplegar su sensualidad. Para sorpresa de muchos, se animó a jugar a ser una mujer fatal.Orgullosa de su sensual figura, se sacó una selfie desde la cama. Luciendo una tanga roja y una remera, posó ante la cámara de su celular y compartió la sensual imagen a tavés de sus redes sociales.