Jésica Cirio confirmó su embarazo y publicó una foto de la ecografía

Y un día sos la mujer más feliz del planeta! Quiero compartir con ustedes que vamos a ser papás! @minsaurralde_ ????? Una publicación compartida de Jesica Cirio Oficial (@jesicacirio) el 29 de Mar de 2017 a la(s) 8:31 PDT

Jésica Cirio confirmó en diálogo con el programa Morfi, todos a la mesa que espera su primer hijo junto a Martín Insaurralde. "Todavía no tengo panza, estoy de nueve semanas y media. Panza, no, pero bueno, estoy más 'empechada', jajaja. Estoy muy contenta, estoy transitando esto que es muy nuevo. Tengo otra energía, antes hacía 20 mil cosas en el día y ahora me muero de sueño. En mi vida no existía la palabra siesta", contó.Sobre la visita al médico que ratificó la gran noticia, la modelo dijo: "Ayer fue la confirmación con el médico, antes había sido con test caseros. Ya me hice la ecografía. Martín está súper cuidadoso con todo, anota todo. Vimos cómo se movía y fue muy lindo escuchar los latidos del bebé. Fue un momento mágico. Estoy emocionada, pero creo que la ficha cae cuando crece la panza. Es todo nuevo, espero ser una buena mamá".En relación al sexo del bebé, Jésica explicó: "Me da lo mismo, pero prefiero una nena y Martín también porque él ya tiene tres varones". Y sobre el parto, manifestó: "Me encantaría tener un parto natural, es más lindo y más sano para el cuerpo". ¿Posibles nombres? "Tengo muchos, pero todavía no decidimos".