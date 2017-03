Andrea del Boca se quiere ir a EE.UU por "persecución mediática"

En mitad de la investigación por la utilización de los fondos públicos que se utilizaron para realizar la ficción Mamá Corazón, que nunca salió al aire, se supo que Andrea del Boca recibió una oferta laboral para animar un programa de entretenimientos en un canal latino de Los Ángeles.

Mercedes Ninci anunció en El Diario de Mariana que "en estos momentos se enteran en Comodoro Py que Andrea del Boca busca ir a Estados Unidos".



En tanto Ignacio Juliano, mostró el documento donde Perla Negra producciones explica que acordaron la realización del programa de entretenimientos "Juegos de novelas", que comenzará el próximo 15 de mayo.

"El contrato a firmarse entre las partes, tendrá una duración de un año, con opción a dos por parte de la productora", reza parte del escrito.

Andrea del Boca explica en el documento que "En la actualidad no se encuentra en condiciones de rechazar dicha propuesta de trabajo, ya que la violencia y persecución mediática sufrida el año pasado significó perder toda oportunidad de trabajar en el país (no ha recibido ninguna oferta)". Se indica, además, que "la señora es sostén de su hogar".



"Su productora está paralizada a raíz de una denuncia penal y hasta que no se termine la investigación, que puede durar un año", indican los abogados de la actriz.

Recordemos que el fiscal federal Federico Delgado pidió investigar a la actriz y a Julio De Vido por unos 36 millones de pesos que el Ministerio de Planificación Federal del gobierno Kirchnerista cedió para la realización de la novela Mamá Corazón que nunca se exhibió.

El fiscal además pidió evaluar "el criterio" por el cual se decidió suministrar el dinero, las cuentas bancarias utilizadas para canalizarlo y que se pida el acta constitutiva de la productora "a+A Group", de Del Boca. Fuente: Exitoína