Scarlett Johansson a Playboy: "La monogamia es antinatural"

En el marco de la promoción del filme Ghost in the Shell, El alma de la máquina, la actriz Scarlett Johansson le concedió una entrevista a Playboy (en un número en el que la revista vuelve a sus orígenes al introducir los desnudos de nuevo en sus páginas) y dejó picantes declaraciones en relación a la monogamia. "La idea del matrimonio es muy romántica, es una idea muy bonita, y su práctica puede ser una cosa muy bella. Pero no creo que sea natural ser una persona monógama. Puede que me critiquen por esto, pero creo que es mucho trabajo", expresó la despampanante blonda ante la periodista Amanda Petrusich."Es mucho trabajo. El hecho de que sea tanto trabajo para todo el mundo, eso prueba de que no es una cosa natural. Tengo mucho respeto por el matrimonio y he participado en él, pero definitivamente creo que va en contra de algún instinto", añadió.Scarlett, de 32 años, vertió estas impresiones semanas después de separarse del periodista francés Roman Dauriac, su segundo esposo y padre de su hija."El matrimonio es un contrato jurídicamente vinculante y eso tiene un peso", remató.Scarlett también ofreció impresiones sobre la maternidad. Y en ese caso, fue políticamente correcta: "Es un proceso increíblemente profundo. Ser madre es lo mejor que me ha pasado en la vida. Sentía miedo de que la vida me iba a cambiar, y lo ha hecho de una manera drástica. Pero me siento en muchos sentidos mucho más yo misma que antes".Antes de hacerlo con Dauriac en 2014, Scarlett contrajo matrimonio con el actor Ryan Reynolds. El vínculo entre ambos fue de 2008 a 2011.Entre los otros temas que se tocaron en la entrevista con Playboy, se destacó el hackeo que sufrió años atrás, y que terminó con la filtración de algunas fotos íntimas. "Fue una locura. Me hizo darme cuenta de lo vulnerables que somos todos a eso. La persona que hackeó mi email hizo lo mismo con otras 50 personas públicas y también a sus exnovias, le puede pasar a cualquiera".Por los efectos de ese incidente, Scarlett decidió no abrir perfil en ninguna red social.