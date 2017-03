Gerardo Romano, sin filtro sobre Mirtha: "No es una persona culta"

Los almuerzos de Mirtha Legrand siguen dando que hablar. Después del fuerte cruce entre actores y periodistas en la mesa de la diva, la grieta en el ámbito actoral quedó lejos de cerrarse. Gerardo Romano aprovechó el aire de Infama para opinar sobre el tema y se despachó con algunas consideraciones sobre la capacidad de Mirtha.Una de las personas más mencionada en los últimos días en relación a la grieta fue Andrea del Boca, a quien los panelistas no quisieron dejar afuera de la entrevista. De un modo contundente, Romano eligió decir que la actriz "vivió toda su vida en una caja de cristal", algo similar a lo que Pablo Echarri dijo días atrás.Además destacó que fue llamativo que del Boca se acercara a un gobierno luego de haberse mantenido al margen de la política durante su carrera, y que fue un error el modo en que el gobierno kirchnerista le facilitó dinero para un proyecto cultural.Luego fue interrogado por el desempeño de Mirtha en la entrevista con el presidente y dijo: "No me parece una persona formada", y destacó que simplemente la conductora posee mucho información coyuntural.También agregó que una de las ventajas que poseen sus entrevistados es que no tiene la capacidad de incomodar por no ser buena repreguntando ?algo que muchos han destacado en el último tiempo?. Esta falencia se debe, según Romano, a que "no es una persona culta" y que apela a la ayuda de la producción para realizar las entrevistas. Habrá que esperar varios días para saber si Mirtha elige responderle a Romano, en esta grieta que juega al ping-pong de acusaciones.