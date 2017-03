Osadas fotos y picantes declaraciones: Natalie Weber generó polémica

Wanda Nara y Natalie Weber no tienen la mejor relación, y la ostentación de la mujer de Mauro Icardi fue tema de debate en los últimos días.Consultada sobre su modo de vida y perfil bajo, la pareja de Mauro Zárate en una nota con Paparazzi, dijo: "La ostentación me parece una carencia de felicidad. No necesito mostrarle al mundo la cantidad de dinero que tenemos, o las cosas que nos podemos comprar, eso forma parte de nuestra intimidad. No quiere decir que no nos demos nuestros gustos, simplemente no lo mostramos en las redes sociales porque me parece realmente innecesario".Pareció que apuntaba contra Wanda, pero en diálogo con PrimiciasYa aclaró: "No fueron declaraciones contra ella, me preguntaron sobre mi perfil bajo y di mi opinión acerca la ostentación porque también me preguntaron acerca de eso"."Si lo toman de ese lado por qué hablar de Wanda genera más polémica, y siempre que di mi punto de vista acerca de la ostentación me hicieron quedar como que criticaba a ella. La realidad es que no la conozco y no soy quién para criticar el estilo de vida de ninguna, ni de ella ni de cualquier esposa de jugador. Cada una tiene su propio estilo y maneja su vida privada a gusto", añadió la bella morocha."Cuando me preguntaron por qué no mostraba mis lujos teniendo la misma posibilidad q tienen casi todas las esposas que si lo hacen, mi respuesta fue que no me interesa mostrar al mundo las cosas materiales que tengo o que me puedo comprar, eso no quiere decir que no las tenga, es solamente una elección no sacarme una foto cenando con una Gucci arriba de la mesa, nadie come con la cartera arriba de la mesa (risas) la ponen para mostrarla en la foto, pero eso no quiere decir que yo no tenga una Gucci", indicó.Por último, señaló: "No reniego de lo que tengo por qué además si lo tengo es porque me gusta. Simplemente aclaré que no ostentar es una elección netamente mía. No fue ningún palo para Wanda, que ella sea la botinera más polémica no quiere decir que cada cosa que digan las demás va a estar relacionado con ella, hay miles de esposas de jugadores que les encanta la ostentación en las redes sociales y no son Wanda".