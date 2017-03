A los 44 años, su figura parece la de una veinteañera

? @_classlife Una publicación compartida de A n d r e a B u r s t e n (@andybursten) el 26 de Mar de 2017 a la(s) 11:48 PDT

Si bien no modela desde hace varios años, Andrea Bursten podría subirse a una pasarela. A los 44, sigue deleitando a mujeres y hombres con su maravillosa (y natural) figura.Para vivir unas vacaciones a puro relax, armó las valijas y, junto a sus dos hijos, aterrizó en Florida (Miami) con un único objetivo: disfrutar a pleno del sol y la arena. La empresaria lució una diminuta bikini y dejó a todos con la boca abierta. Sus seguidores se sorprendieron al ver la marcadísima figura de la ex modelo.Además de entrenar, apuesta a los tratamientos estéticos y cuida su alimentación. "Para mantenerse en forma, la diosa hace gimnasia tres veces por semana. Corro, hago pesas y elongo. Me hago tratamiento con IPL en invierno y ahora me estoy haciendo una mesaterapia. Te deja la piel bárbaro, como de veinte años", expresó la ex modelo y agregó: "Me pongo todo tipo de cremas: de día y de noche".