Famosos cobran hasta 1.000 pesos por minuto por ir a un evento

Los famosos no tienen un solo trabajo. Ni dos. Muchas veces deben sumar uno más porque actuar en una tira o hacer publicidad no alcanza. Por eso, ir a un boliche o participar de un evento es también "un trabajo", por cierto, muy bien pago. Algunos de ellos, literalmente, pueden ganar hasta mil pesos por minuto.Son las presencias, aquellos actos en donde el artista o mediático cobra simplemente por estar o posar delante un banner . Según el relevamiento que hizo el diario, donde consultó a varios relacionistas públicos y representantes, actores como-los llamados famosos premium o galanes de telenovela-Este monto varía según una variable fundamental: la distancia. "Por lo general, en Capital Federal, casi no se cobra. Porque es cerca y ellos van de onda a los lugares donde se sienten cómodos", explicó a Perdil un RR.PP. con amplia experiencia en estas transacciones. El monto se encarece cuando la convocatoria es fuera de Buenos Aires y sube aún más en el interior del país. "Aquí se incluyen los costos del viaje y el hospedaje. Muchas veces el famoso pide que se le pague para ir con un acompañante", detalla el dueño de un conocido boliche del interior.Es una época de crisis y los presupuestos de las marcas son cada vez más acotados. "A veces resulta una verdadera negociación", agrega otro convocante. En el trasladarse a una provincia, se agrega un factor extra: el nivel de cholulismo. "Cuanto más van al interior, la gente es más cholula y pide de forma más insistente sacarse una foto. Esto es algo que mucho no les agrada", cuenta entre risas un representante de actores que ha sido muchas veces testigo de escena de ese tipo.Una de las más requeridas, y mejores pagas, sobre todo para eventos, es. En las "buenas épocas", Rivero tenía este tipo de ingreso todos los fines de semana. Si bien sigue siendo de las más solicitadas en los veranos de Punta del Este, ahora, según cuentan, tiene uno o dos eventos al mes. Otra que le pisa los talones y que explota también su rol de it girl esa las marcas que la quieran en su evento.es otra buscada, aunque ella tiene un cachet menor:. Y si se trata de parejas, los más solicitados en este momento son Federico Bal y Laurita Fernández. En Capital, cobran cada uno 10 mil pesos por separado. Por ir al interior, la suma sube a 20 y 25 mil pesos. Christian Sancho, el hombre de los abdominales, no abusa de este recurso: cobra entre 15 y 25 mil pesos.tiene un cachet elevado. "Ella es de las que pueden pedir lo que quiera", dice un relacionista. Este verano, dicen que, incluyendo la presencia de su novio, Juan "Pico" Mónaco. "Pampita es multimarca -sigue diciendo la fuente-. Todos la quieren. Ella puede ser convocada tanto para algo popular como para eventos top. En su caso, las marcas siempre le prestan o regalan el producto sea una prenda o un auto"., una delicada cuestión. Así lo grafica un conocido actor de televisión que pidió reserva de su nombre: "Es lo que cobra el intermediario entre el cliente y el famoso. Puede ser el representante o el RR.PP, que se llevan un porcentaje alto. Se genera mucho celo y las relaciones terminan siendo como de pareja en crisis."Desde que coparon la escena virtual, los youtubers e instagramers, esa raza de nuevos actores que vuelcan su gracia en las redes, son el objeto de celos de los actores de la vieja escuela.Es que las marcas y boliches los requieren cada vez más por un solo motivo: llevan más gente. "Me llaman representantes de actores para preguntarme cuánto están cobrando porque los dueños de boliches del interior mueren por tenerlos", dice alguien que trabaja cerca de estos nuevos fenómenos. Actores como Gregorio Rossello, Lucas Castel, Nati J o Belu Lucius, por nombrar sólo algunos, pueden cobrar por evento entre 20 y 60 mil pesos. En este caso depende pura y exclusivamente de una cosa: cantidad de seguidores.Varios de ellos son convocados también por las marcas para que hagan alguna mención a la misma en sus cuentas de Instagram. En este caso, sólo con arrobar o mencionar un nombre pueden recibir un sueldo de 10 mil pesos al mes.