Por primera vez, los medios on line tendrán su premio Martín Fierro

Por primera vez, los medios on line tendrán sus propios premios Martín Fierro, que se realizarían hacia fin de de éste año. Luis Ventura, presidente de APTRA, explicó en diálogo con Teleshow de qué se trata.



"Los medios digitales tendrán su terna", confirmó el periodista y agregó: "Serían unos 30 rubros. La entrega sería televisada por redes sociales y aparatos digitales. La gente votaría en las redes y con los tres o cuatro primeros, el jurado de APTRA resuelve al ganador".



Una de las próximas cosas que tiene que hacer la entidad para poder llevar a cabo la premiación que se realizaría en septiembre u octubre en el Luna Park, es ver cuál es el menú de posibles candidatos para que la gente pueda votar.



"Tenemos que delinear lo que es un a reglamentación especifica para un premio que no existe. Es algo parecido a lo que hicimos con el de radio, que estaba atomizado con el de televisión y tuvimos que agregarle más rubros", explicó Ventura.



La idea sería poder cubrir en 26 o 30 ternas lo que es el universo digital, incluyendo contenidos on line y medios periodísticos.



La iniciativa, explica el presidente de APTRA "la resolvió la comisión directiva como una alternativa, las comunicaciones van a ese lugar. Me parece que la entidad se empieza a modernizar, al tiempo que evoluciona la tecnología. Creo que esta entrega va a diferir seguramente de la del año que viene, porque la idea es que continúe".



"Lo vamos a intentar, somos los que implementamos la separación de radio y televisión. Ahora vamos por lo digital hay otro proyecto, pero eso sería hacia el final de nuestra gestión, el Martín Fierro Latinoamericano, con mercado internacional", agregó.



Desde que asumió en APTRA, Ventura modificó varias cosas: "Estamos metiendo cambios y hay que ver si son buenos o malos. Vamos a intentarlo, recibo muchos palos porque los que hacemos, estamos expuestos a las miradas y observaciones".



Antes de continuar con el proyecto del Martín Fierro digital, desde la entidad terminarán de armar todo lo concerniente a los premios de televisión, que se transmitirán por El Trece y se harán en el Hilton, y luego los Federales, sin sede definida aún.