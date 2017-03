La confesión de Antonio Banderas sobre su estado de salud

Antonio Banderas sorprendió con una confesión mientras se presentaba en Málaga junto a su mujer, Nicole Kimpel, para recibir el Biznaga de Oro, un premio honorífico a su trayectoria artística en el Festival de Cine Español. El actor se sinceró ante los medios y confirmó que, a principios de año, sufrió un episodio cardíaco. De todas maneras dejó en claro que se recupera favorablemente...



"Sufrí un ataque al corazón el 26 de enero. Ha sido un ataque benigno que no ha ido a más y ahora mismo estoy en periodo de recuperación", confesó el galán de 56 años, quien luego le restó importancia al episodio. "Es algo que le pasa todos los días a mucha gente. Lo cierto es que no lo oculté, pero tampoco quería que a esto se le diese más importancia que al resto...".



Consultado por la prensa, que quería saber detalles de como se encontraba su estado de salud luego del problema cardíaco, Antonio reveló: "Me implantaron tres stens y como sufría arritmias hace tiempo acepté someterme a una termoablación, aunque no fue tan dramático como se dijo".



Claro, sus seguidores son los que se preocuparon a través de las redes sociales y tenían dudas de cuando volvería a ponerse en acción protagonizando alguna película. Y la respuesta del actor fue optimista, ya que reconoció que tiene la energía para sumarse a un proyecto: "Estoy muy bien, con ganas de volver a trabajar".