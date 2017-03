La furia de infartante rubia por la censura en Instagram

Al momento de ser escrita esta nota -en la tarde del sábado 25-, el Instagram de Sol Pérez acumulaba 724 mil seguidores. Y la precisión temporal tiene que ver con la velocidad en la que aumentan los admiradores de la rubia. Y en gran parte, gracias a fotos como estas:Sin embargo, son esas mismas imágenes las cuales le vienen generando un dolor de cabeza a "la chica del clima de TyC Sports": ya le censuraron tres. Una de ellas -¡particularmente sexy!- correspondía a una producción de. Por eso, Sol está molesta. "En ningún momento violé ninguna norma: no estoy desnuda... -advierte la modelo, en diálogo con-. Si me están borrando fotos donde aparezco vestida con un pantalón y un top, ¡entonces no puedo subir nada! Y quiere decir que depende del tipo de cuerpo que tenés si podés o no postear una foto...".Pero entonces, ¿por que se las quitan? Por la denuncia de esos mismos seguidores. ¿Todos? ¡¿Los 724 mil (hasta este instante)?! No, claro que no. "Subo una foto y la mayoría de los comentarios son positivos: de 300 comentarios, por decir algo, sólo cuatro son negativos -asegura La Sobri de Pérez-. Y yo los bloqueo porque no me suma. Y para que esas persona no sufran al ver mis fotos, ya que tanto les molestan...".Y redobla la apuesta. "No voy a cambiar mis posteos: aunque me censuren seguiré subiendo mis fotos, como siempre. ¡Que me sigan eliminando 20 mil fotos! No voy a cambiar por cuatro o cinco personas. Que ellos no entren a mi Instagram, si yo no obligo a nadie a que lo mire. Pero lo hacen. Y encima después me agreden", acusa Pérez.Ocurre que muchos le envían -por mensaje privado- comentarios ofensivos, fotos eróticas o propuestas indecentes. "¡Eso no lo borra nadie! ¿Y esos mensajes no violan las normas?", sostiene la rubia, que ya tiene su cuenta verificada en esa red social. Aunque nada cambió.Existe un agravante: semanas atrás circuló un video íntimo que, se decía, le pertenecía a ella. Y no. Fue comprobado. Sin embargo, muchas capturas de esa filmación casera también se encuentran en las redes: "Y esas tampoco las borran...", lamenta la modelo.Pero, ¿no hay chance de que aparezca otro video de ese estilo, con ella como protagonista? ¡Imposible! "No me filmaría ni sacaría fotos íntimas porque soy vergonzosa, pudorosa. Además, sabiendo que hoy en día te pueden robar esas fotos? ¡Si no puedo seguir a alguien en Instagram, menos me sacaré fotos íntimas!", reconoce.A propósito... En estos días Sol fue noticia por un rumor sentimental: se dice que sale con el delantero de River Lucas Alario. "Esa versión está desde hace bastante. Pero yo no lo conozco. Y en este último tiempo sí hablamos, pero sólo de ese rumor, de lo que se está comentando en las redes. 'Deciles que me pregunten a mí', me dijo Lucas. Pero después de esa charla, con él no quedamos en nada? ¡sólo con el rumor!", avisa Sol, y se le escapa una pequeña risa.¿Será que hay reacciones que no pueden censurarse...?