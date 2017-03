El desgarrador testimonio de Kate Winslet y el acoso por su sobrepeso

Algunos aseguran que es la sucesora natural de Meryl Streep. Otros, la ponderan por su talento y su belleza. Lo cierto es que sin dudas, Kate Winslet es una de las actrices más valoradas de su generación. Sin embargo, su camino al estrellato no fue precisamente un camino de rosas.La actriz fue invitada a la cuarta edición de We Day UK, un ciclo en el que se intercalan conciertos y entrevistas a personalidades que promueven algún cambio positivo en la sociedad. Allí, Kate reveló que fue víctima de bullying en la escuela y durante sus primeros años de carrera."Fui acosada en la escuela. Me molestaban porque quería ser actriz. Me encerraron en un armario y se rieron de mi", comenzó su relato, ante 12 personas presentes. "Decían que podía tener suerte en la actuación si me acostumbraba a los papeles de chicas gordas. Me hicieron sentir que no era lo suficientemente buena", recordó.Luego, durante sus primeros años en el mundo del espectáculo, la situación no mejoró demasiado... "Con frecuencia me llamaban para interpretar a un cocodrilo, un espantapájaros o el hada malvada. Incluso fui una rana bailadora. Pero importó, yo amaba actuar y, sin importar que tan bueno o malo fuera el papel, yo tenía la determinación de seguir aprendiendo", expresó. WInslett no es la primera estrella de Hollywood que denuncia haber sido víctima de abuso.Sus compañeras Jennifer Lawrence, Megan Fox y Mila Kunis, entre otros, también recordaron haber pasado por situaciones similares.