Después del dolor, la familia de Walter Olmos celebra una hermosa noticia

La madrugada del 8 de septiembre de 2002 fue caótica para la familia de Walter Olmos. Su madre se enteró por una vecina lo que estaban contando en la televisión. El cuartetero se disparó en la cabeza con un arma calibre 22 e instaló la confusión. ¿De verdad estaba jugando a la ruleta rusa con sus músicos? El misterio sigue sin develarse...Pasaron 15 años y en Catamarca todavía no logran entender cómo le pudo pasar algo así al tan querido intérprete. No había una sola alma de la provincia que no lo amara por su generosidad y bondad. Hoy, su luz y legado se ve reflejado en su hermana Morena Olmos, que reversionó sus más grandes éxitos para homenajearlo.

Con mucha curiosidad, la joven ingresó al dormitorio de su fallecido hermano, que estuvo cerrada por más de una década. Encontró un cuaderno y un casette que guardaban un gran secreto: canciones inéditas que él no llegó a grabar. Se metió en un estudio y lanzó un disco que tuvo muy buena repercusión entre los fanáticos del cantante.

Morena era la debilidad de Walter, tanto es así que, días antes de su muerte, le entregó una medallita con la Virgen del Valle para que la proteja siempre. Y fue ella la que le dio una gran alegría a toda su familia. Hace días se convirtió en mamá de Bastián, su primer hijo. Todos están muy contentos por la llegada del bebé y la alegría sirvió para calmar un poco tanto dolor...Hoy Walter tiene un sobrinito para cuidar desde el cielo...