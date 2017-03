Sobreseyeron al cirujano Lotocki en una causa por presunta mala praxis

La Justicia sobreseyó al médico Aníbal Lotocki en una causa por mala praxis en la que había sido denunciado por una modelo brasileña por supuestas lesiones sufridas en una operación de cirugía estética.

Se trata de una causa que había iniciado Vera Lucía Diniz, quien denunció al profesional por haberla engañado al "hacerle creer que era médico especialista en cirugía plástica, cuando sólo es médico cirujano".



La Sala Quinta del tribunal, integrada por los jueces Ricardo Pinto y Mirta López González, sobreseyó al profesional por entender que "Lotocki posee el título de grado de médico cirujano que lo autoriza a ejercer la medicina en su totalidad".

Los jueces señalaron que "el título de médico autoriza al poseedor a ejercer la medicina en su totalidad y será más responsable de los daños que produzca en el ejercicio de ésta, cuanto menor sea su conocimiento del tema o especialidad, o no sea especialidad".

Respecto de la imputación por lesiones culposas, consideraron que "nada cabe reprocharle" al médico.



"La denunciante pagó por una cirugía que efectivamente fue realizada por el imputado. No se verificó un desapoderamiento con el consecuente perjuicio patrimonial, sino que se trató de la contraprestación por un servicio profesional", señala el fallo.

En línea con el informe de los forenses, se explica que la investigación de la causa "impide tener por comprobada que las lesiones que habría sufrido la querellante resultaron ser producto de una negligencia o imprudencia del encausado".



En ese sentido, el fallo explica "aquellas otras que Diniz menciona no se pudieron determinar por provenir de cirugías plásticas previas o por el procedimiento quirúrgico que se sometió en Brasil con posterioridad".

Lotocki continúa procesado en otras causas por presunta mala praxis debido a denuncias en su contra de la modelo Silvina Luna y la vedette Stefanía Xipolitakis, quienes denunciaron daños a la salud en sendas intervenciones estéticas.