Desde la cama: La foto ratonera de Jelinek con otra morocha

No es la primera vez que Karina Jelinek y Paz Cornú siembran más de una duda. En más de una oportunidad, varios se preguntaron: "¿Son más que mejores amigas?".Luego de varias semanas distanciadas por trabajo, Paz visitó a Karina y se quedó a dormir en su casa. Hicieron una pijamada, se divirtieron juntas y no dudaron en mostrarles a sus seguidores la crónica de la noche. Antes de irse a dormir juntas (si, en la misma cama), las chicas se sacaron una foto muy ratonera. Karina compartió la imagen a través de su cuenta de Instagram y expresó: "Buenas noches, ángeles. Les deseamos con mi amiga Paz".En más de una oportunidad, ambas dijeron no hacerse cargo de los ratones ajenos. Lejos de negarlo, Paz confesó en diálogo con C5N que su relación con Karina es muy especial: "Dormimos en la misma cama. ¿Qué tiene de malo? Dormimos desnudas con una almohada en el medio".