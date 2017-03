Se tapó para amamantar a su beba y desató una polémica

Donde está Emma??? Está abajo de la mantita para amamantar! ?? Una publicación compartida de Evangelina Anderson (@evangelinaanderson) el 21 de Mar de 2017 a la(s) 11:59 PDT

Mientras Lola y Bastián sonreían para la foto, la beba estaba resguardada debajo de una mantita, alimentándose del pecho de su mamá. Evangelina Anderson hasta bromeó con que la niña estaba escondidita: "¿Dónde está Emma?"Y es precisamente el detalle de la manta que les cayó pésimo a muchas seguidoras argentinas, en medio de la campaña pro lactancia materna de los últimos meses, que hasta incluyó una "tetada masiva" en todo el país."No le veo necesidad a esa manta espantosa para tapar algo tan natural. Un gasto al reverendo pepe", escribió una. "¿Taparse para alimentar a tu hijo? Cuánta ridiculez", completó otra. "¿Por qué tapás algo tan fisiológico y hermoso?", opinó una tercera persona.Sin embargo, otras voces también se hicieron escuchar: "Estamos las que nos gusta amamantar en público y nos gusta taparnos. Hay opciones para todo". "No a todas nos gusta mostrar, a mi me parece incómodo que me miren el pecho mientras estoy dando", contestó alguien, publica Tn show.La propia Evangelina salió a explicar con argumentos muy sólidos el motivo de su mantita y cerró la discusión: