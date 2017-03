El periodista que se separó de su mujer y le contó que "que era gay"

Lucas Bertero, panelista de "El Diario de Mariana" (El Trece) abrió su corazón en el programa que conduce Mariana Fabbiani, luego de que trascendiera una nota que le había hecho Ciudad.com en la que habló abiertamente de su sexualidad: "No me siento presionado, lo digo porque lo siento: soy gay, lo quiero decir con felicidad. Es un día muy especial para mí, estoy muy orgulloso de lo que soy".Luego de varios años en pareja junto a su ex mujer Paula, con quien tuvo un hijo (Teo, de 10 años), el periodista de 41 años decidió, en 2010, ponerle fin a su historia de amor. "Cuando nació mi hijo, yo tenía 30 años y empecé a preguntarme qué me pasaba. No me permitía pensar qué había del otro lado con mi sexualidad. Tenía culpa y me di cuenta de que tomar la decisión de ser feliz es muy difícil. La charla con Paula fue súper dramática. Yo sentía culpa, pero no era algo que había elegido? Fue una charla desgarradora. Ella me decía: '¿Pero cómo?, ¿cómo puede ser?' y eran respuestas que ni yo tenía. 'Creo que soy gay' fue la primera frase", relató Bertero, visiblemente emocionado.El periodista eligió el programa en el que trabaja para expresar su felicidad, luego de haber contado intimidades que tuvo reprimidas durante mucho tiempo: "Acá, la noticia no es que yo soy gay. Es que se puede estar mejor y ser feliz. No hubo bajada de linea del programa ni familiar? Yo tenia un nivel de represión tal que durante años ni siquiera me permití pensar en qué habría del otro lado. Salía el tema de la homosexualidad y yo me iba, me evadía".El panelista también reflexionó: "Estoy muy orgulloso de lo que soy. Y si hoy llego a hablar de esto es porque recién ahora estoy orgulloso de lo que soy. Durante mucho tiempo me hicieron sentir que no tenía que estar orgulloso de lo que soy, que tenia que tener culpa, de que esos sentimientos eran malos".Mariana Fabbiani, que destinó varios minutos de su programa para hablar de la historia de su compañero, también aprovechó para darle un mimo televisivo a su colega: "Nosotros... Y yo, personalmente, celebro que hayas tomado el camino de la libertad, el camino de la felicidad. Te he visto sufrirlo. Te he visto disfrutarlo, también. No me llores que no quiero hacerte llorar. Lo celebramos".La emoción, claro, llegó de manera profunda a todo el equipo de panelistas de "El diario de Mariana". De hecho, luego de desahogarse en vivo, el periodista se fundió en un abrazo con la conductora del ciclo: "Soy feliz, gracias? ¿te puedo dar un abrazo Mariana?".