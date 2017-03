Mónica Farro: "Prefiero no depilármelo a tenerlo lleno de granos"

Espectáculos Mónica Farro subió una foto de su cola y dejó muy poco librado a la imaginación

"Obviando la tanga que es para estar cómoda en casa, adoré mis pelitos rubios. Ja, ja, ja", escribió Mónica Farro (41) en Instagram junto a una foto que mostraba en primer plano su cola. Los vellos dorados que la vedette celebró con su selfie dividieron las opiniones."El ser humano tiene vellos en todas partes del cuerpo, hasta en la cara. Lo que pasa es que yo soy una persona que me depilo lo que me tengo que depilar y las piernas me las depilo de la rodilla para abajo. De la rodilla hacia arriba, hasta la cintura por lo menos, me los decoloro. Obviamente no soy rubia", aseguró Mónica sobre la selfie que armó revuelo. Una imagen que la muestra sin retoques de ningún tipo, al natural."Me gustó porque es una foto que no tiene producción, no tiene Photoshop y generalmente la gente está acostumbrada a ver cosas muy de plástico o photoshopeadas. Para algo me entreno y estoy orgullosa del cuerpo que tengo, la edad que tengo, teniendo un hijo. Me siento bien. No fue una producción ni nada. Estaba con una tanga que uso para dormir, que no es nada sexy, y por eso puse 'obviando la tanga'. No quise hacer algo para provocar a la gente", afirmó la diosa uruguaya.-¿Te sorprendió tanta repercusión?-Leí comentarios como "qué te hacés la rubia si sos una negra". Sí, chicos, soy morocha, no soy rubia, y obviamente voy a tener pelos oscuros. Me decoloro los pelos de los brazos y de las piernas porque con la depilación hubo una época en la que me llenaba de granitos, así que prefiero tener mis vellitos rubios, que los amo. Si fueran unos pelos largos enrulados, sería otra cosa. Hace 20 años que no me depilo las piernas de la rodilla para arriba y nadie nunca se quejó. Yo me empecé a depilar cuando tenía 12 o 13 años, y como me pasaba eso de chica... Para mí es un placer estar decolorándomelos una vez al mes. Tampoco es que nunca los mostré. El que va al teatro o un desfile los puede ver. ¡Me han visto en pelotas siempre!-¿Cómo se te ocurrió hacer esa publicación en las redes?-Estaba aburrida y me hice una foto. La subí, pero no lo hice para que tome dimensión pública a nivel periodístico. Me causó gracia y obvio que lo hago porque me divierte. Me llamó la atención porque con la luz de la ventana los vellitos brillaban de una forma especial. Me divirtió la foto y la subí. Estaba haciendo unos abdominales, me di vuelta para elongar y ahí la saqué. ¡Hago muchas de esas fotos, porque es una forma de ver cómo se te ven los glúteos! Soy de sacarme fotos para ver cómo se ve desde distintos ángulos.-La mayoría de la gente me bancó. Hay de todo y no me pongo a leer todo los comentarios. Sí hay algunos muy agresivos como 'te hacés la rubia y sos más negra'. Y sí, soy negra. ¿Cuál es el problema? A esta altura me río de los comentarios agresivos o desubicados, porque realmente a mucha gente que critica le encantaría estar en el lugar nuestro, lo que pasa es que no se animan. Yo podría ser un ama de casa normal y haría estas cosas, lo que pasa es que no tendría esta misma repercusión. El cuerpo lo cuido, lo trabajo, me ocupo de él y mientras no tenga al lado a una persona que le moleste, el resto? También está la gente que pone '¿qué necesidad tenés de mostrar el culo?'. A toda esa gente le digo que en la temporada se me veía mucho más. No soy una persona que no muestra nada. Me muestro al natural y me gusta que me vean al natural. Lo que uno muestra es real, no todo es Photoshop. Mientras pueda mostrarlo, lo voy a mostrar. Los insultos de hombres de raíz sexual me causan gracia. No me gustan los que te quieren desprestigiar como "ay, tenés el cu. . . peludo". No, chicos, mi cu. . . no es peludo. Tengo vellitos en el cuerpo como tiene todo el mundo. Prefiero no depilármelo a tenerlo lleno de granos. Hay mucha gente que se lo depila y lo tiene todo lleno de granos. Prefiero tener mis vellitos decolorados, hermosos, que a mí me encantan, y no estar sufriendo con que tengo la cola llena de granos.-¿Te pasó de encontrarte con compañeras del medio o colegas que tuvieran granitos en esa parte?-¡Hay muchas chicas que tienen!-Estás acostumbrada a las fotos sexies. ¿Qué consejo le darías a una mujer que tal vez no tiene tu cuerpo, pero que tiene mucha actitud y no se anima a mostrarse sensual en las redes sociales?-A esas mujeres les diría que el tema es quererse. A veces tengo uno o dos kilos de más, los subo y los bajo, pero siempre me mantengo en una misma línea. La genética también ayuda. Les diría que se ocupen, que vayan al gimnasio, que coman bien, si pueden que vayan a un centro de estética. Que cuiden su figura. Que no por ser ama de casa tienen que estar mal. También depende de la persona y de la situación económica, no vas a ir a un centro de estética si no tenés para pagar las cuentas. Lo importante es estar bien con uno mismo, con o sin rollos.