Mariela Anchipi, totalmente desnuda: "El sexo alinea todo en la vida"

Mariela Anchipi, más conocida como "la Chipi" mostró por qué es considerada como la coach más sexy del "Bailando".A los 39 años y madre de dos hijos, se animó a una producción hot en revista Caras donde no sólo mostró su lomazo sino que confesó sus tips para conservar su figura: natación, running, alimentación sana y una vida sexual intensa."¡Soy mamá! Me tengo que cuidar un poquito porque después tengo que ir a la reunión de padres del colegio de mis hijos!", lanza la bailarina en medio de la producción hot."El cuerpo en su desnudez para mí es algo natural. Me educaron así. Para aceptar naturalmente lo que tenemos. Yo no vivo pendiente del físico. Sí vivo pendiente de tener metas en la vida. De estar feliz con mis hijos, con mi pareja y conmigo misma. De que mi alma y mi espíritu estén plenos. De algo más de mi interior", asegura.Luego de disfrutar de unos días de descanso en Brasil junto a su familia, Mariela aclara que no tiene secretos a la hora de cuidar su físico. Y que sus curvas las recuperó con gimnasia y mucha disciplina."¿Mi gran secreto? Estar feliz, comer sano, hacer ejercicios y, fundamentalmente, tener el alma y el espíritu en paz. También tener siempre proyectos en mente que, a mi por lo menos, me mantienen bien", señaló."Yo puedo contar lo que a mí me hace sentir bien y fuerte. Por ejemplo bebo mucha agua, entre dos y tres litros por día y, si es posible, con limón. También tomo mucho té verde. Algunos jugos de frutas y jengibre. Evito todos los lácteos que puedo, y sólo como queso de vez en cuando. Consumo mucho pollo, pero sólo de granja, y pescado. Intento evitar la carne vacuna porque si la como después quedo pesada, tengo una digestión muy lenta. Eliminé casi por completo las harinas y si como algo con ellas, es sólo por la mañana. También consumo muchas semillas y frutos secos que, entre comidas, te calman el apetito y la ansiedad. Y hago gimnasia, corro; voy a natación dos veces por semana y nado mucho mariposa. También, cada tanto, hago algo de trabajo con pesitas", enumera "la Chipi" como parte de su trabajo físico.Por último, la mujer de Dady revela cómo es el sexo con este nuevo cuerpo. "Para mí, es fundamental para todo. Para el cuerpo, para estar más bella, para la cabeza, para el amor, para el humor, para la vida. Estoy convencida que el sexo alinea todo en la vida. Y te baja las ansiedades; por eso también es bueno para los nervios y para trabajar mejor", finalizó