Tini Stoessel: "A mi novio me lo presentaron como el próximo amor de mi vida"

Martina "Tini" Stoessel estuvo como invitada a la transmisión especial del programa "Perro de la Calle" desde Madrid, España.En la nota, la cantante aprovechó para hablar de su actual pareja, el actor español Pepe Barroso Silva, y reveló cómo están a casi ocho meses de noviazgo."A los galanes de mi video los elijo yo. En este caso faltaban tres días para hacer Great Escape y le dije a la productora que no estábamos encontrando al chico. Ella me dice: '¿Te acordás que te conté que conocí al amor de tu vida en Los Ángeles? Le voy a preguntar si está disponible'. Entonces quise ver mínimamente una foto, me pasaron un video y dije que sí", contó la cantanter y agregó pícara: "De verdad fue sin intención de mi parte. Lo llamaron y aceptó. Cuando lo vi no sé si fue amor a primera vista... Tuvo que laburar".El padre de la artista, el productor Alejandro Stoessel, estba junto a ellay se metió en la nota para contar cómo fue esa primera interacción: "El primer día de grabación Martina me decía 'papá, andate que me da vergüenza', porque se tenían que besar para el video". A lo que ella le retrucó: "¡Si! Me tenía que besar y él estaba mirando demasiado atento. Me decía está todo bien, yo trabajo de esto´. Pero al final se terminó yendo".Luego, Tini comentó qué fue lo que hicieron esa noche después grabar el clip: "Fuimos a cenar. Creo que yo me pedí un bife con puré, algo así, y él quizás una hamburguesa, fue en el hotel me parece. ¡No saben lo bueno que es! ¡Es lo más! Estábamos tranquilos, nos empezamos a conocer, a charlar. Esa noche no nos besamos en 'la realidad', pero ya nos habíamos besado en la ficción".Por última, la ídola teen señaló los "inconvenientes" que pensaba que podía tener iniciar una relación con el español: "Al principio era algo medio imposible porque él vivía en Los Ángeles y yo en Argentina. Justo se dio la casualidad de que a las dos semanas me tuve que ir a México y él viajó a verme, porque está más o menos a tres horas de Los Ángeles".