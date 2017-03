El visible enojo de Soledad tras tenso cruce con Santiago del Moro

Horas después de su entrevista en la Quinta de Olivos al presidente Mauricio Macri y su mujer, Juliana Awada, Mirtha Legrand regresó a los almuerzos con una mesa en la que se generaron intercambios políticos de manera indefectible. El más tenso fue el que se produjo entre Soledad Pastorutti y Santiago del Moro, cuando el conductor de Intratables aseguró que si él hubiese sido contratado para la televisión pública durante el kirchnerismo, hubiese donado la plata para ayudar en otras causas porque "la plata no sobra en este país".La cantante de Arequito recogió el guante y habló de su propia experiencia en la televisión pública, cuando condujo Ecos de mi tierra, programa que la situó en el ojo de la tormenta tras rumores de sueldos muy elevados. "Yo respeto lo que vos opinaste, pero se dijo que yo cobraba un dinero que no era y eso me dolió mucho, porque a mí no me convenía estar ahí" explicó Soledad, agregando que es una "laburante" que hace muchísimas giras para mantenerse económicamente.Por su parte, Del Moro puso paños fríos al ida y vuelta: "Tenemos que salir entre todos, perdemos mucho tiempo peleándonos, hay mucho resentimiento", dijo el conductor.