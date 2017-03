Falleció Chuck Berry, pionero y leyenda del rock

El estadounidense Charles Edward Anderson Berry, mejor conocido como Chuck Berry, uno de los pioneros del rock, fue hallado muerto hoy a los 90 años, en su casa de Misuri, Estados Unidos, informó Reuters.El guitarrista, catalogado como uno de los mejores de todos los tiempos, tuvo sus momentos de mayor notoriedad en las décadas de los 50 y 60. La policía de Misuri, su estado natal y residencia, informó que servicios de emergencia atendieron una llamada de urgencia, pero no pudieron salvar al músico.Influenciado por géneros como el boogie-woogie, el blues y el swing, el emblemático guitarrista, nacido en 1926 y tercero de seis hermanos, aprendió a tocar la guitarra de forma autodidacta apoyado en el libro "Nick Manoloff's Guitar Book of Chords" ("El libro de acordes de guitarra de Nick Manoloff") y la ayuda de sus vecinos.A principios de 1953 se unió a la banda de rhythm and blues Sir John Trio, liderada por el pianista Johnnie Johnson, en reemplazo del saxofonista Alvin Bennett, y dos años más tarde decidió contactarse con la compañía discográfica Chess Records para publicar su primer álbum.La mayoría de las grabaciones más importantes las hizo con la discográfica Chess Records (cerca de 20 álbumes entre más de cincuenta), acompañado de Johnson en piano, del productor de discos Willie Dixon en el bajo, y de Fred Below en la batería.El disco debut fue "After School Session" (1957) y su primer sencillo "Maybellene", lanzado unos años antes, vendió más de un millón de copias, y preparó el terreno para lo que vendría después. Esto fue para Berry una puerta directa al reconocimiento, que además le permitió aparecer en el filme de Will Price "Rock, rock rock".Durante estos años, Berry realizó varias giras alrededor de Estados Unidos y apareció en distintos programas de televisión y aprovechando su éxito económico invirtió parte de su dinero en bienes raíces y clubes nocturnos, entre los que se destacó Club Bandstand, fundado en 1958.Pero con ello vino aparejado su segundo litigio con la Justicia: una chica de 14 años era moza en su bar sin que Berry supiese su verdadera edad.El músico había sido arrestado por primera vez a sus 18 años y condenado a diez de prisión por el delito de robo a mano armada junto a dos amigos en Kansas City; allí cumplió un tercio de la condena en un reformatorio juvenil de Algoa y fue liberado.Durante su prolífica carrera artística, el autor de clásicos como "Johnny B Goode", "You never can tell", "Roll over Beethoven" o "Sweet little sixteen", fue inspiración de numerosas y reconocidas bandas como The Beatles, The Rolling Stones, The Yardbirds y The Animals, y The Beach Boys, a la que demandó por un plagio de "Sweet Little Sixteen" en "Surfin' USA".El músico, que a sus 87 años fue distinguido con el premio Polar (considerado el Nobel de la Música) por convertir "la guitarra eléctrica en el principal instrumento del rock" e influir a generaciones de guitarristas y bandas desde que lanzó en 1955 su single debut, "Maybellene", visitó dos veces Argentina.La primera vez que Berry pisó el país fue con un recital en Obras Sanitarias, en 1993, y luego, dos décadas después, en 2013 regresó para ofrecer un concierto en el Luna Park, que dejó un sabor amargo en quienes fueron a verlo y cuya sensación se replicó en las críticas de los medios especializados.El músico había anunciado el día de su 90 cumpleaños, el 18 de octubre pasado, el lanzamiento de un nuevo álbum con material original, grabado y producido por él mismo en su ciudad natal, que estaría dedicado a su mujer, Thelmetta, y que marcaría su regreso a la industria discográfica tras casi cuatro décadas de ausencia (desde el lanzamiento de "Rock it", en 1979).