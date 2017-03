Las confesiones hot de Maru Botana

Entrevistada por Verónica Lozano, la cocinera se prestó un divertido cuestionario. Y, en ese plan, confesó sobre cuál es uno de los lugares favoritos para estar a solas con su marido. "Hay situaciones que te ponen nerviosa: que te toquen la puerta, escuchar 'mamá'... No se puede. Yo encontré la ducha como el mejor sitio. Me siento tranquila", dijo con picardía.



Divertida por la confesión, Lozano siguió el juego. "¿Se llevan velas?", indagó. "¡Nooo! ¡Es 'chu, chu'!", respondió Botana, dejando entrever que el tiempo no es algo que les sobre. Luego, la anfitriona le preguntó si había tenido relaciones en otros lugares no tan convencionales. "Lo peor era en Palermo, en el auto... Las veces que nos agarró la policía. Yo me moría de vergüenza", confió.