Marcelo Tinelli convoca a "hombres no famosos" para el Bailando

Marcelo Tinelli está dispuesto a darle un nuevo aire a la edición 2017 de Bailando por un Sueño. A la convocatoria de una mujer "no famosa" para el certamen, se le suma el de "un hombre no famoso".



Días atrás, Tinelli lanzó una propuesta inédita para el público del Bailando. "Este año quiero darle una oportunidad en el Bailando a una Mujer que No sea Famosa! Ama de Casa, o Maestra, o Doctora, Arquitecta, Costurera, Veterinaria? Una mujer casada, con hijos, separada? Una Mujer que se anime!", escribió el conductor en su cuenta de Facebook.



Instantáneamente, comenzó a recibir miles de mensajes y videos de mujeres postulándose al certamen.



Ahora le tocó el turno a los caballeros.



"Este año también vamos a darle una oportunidad en el Bailando a un Hombre que No sea Famoso! Portero, Doctor, Carnicero, Maestro, Contador, Albañil, Abogado? Casado, separado, soltero, viudo. Los hombres? ¿Se Animan?!", lanzó Marcelo.