Laura Fernández, sobre Fede Bal: "No tenemos que ocultar nada"

Encontrarse con Laurita Fernández es bastante difícil porque siempre, siempre está haciendo algo. Sin embargo, ella le pone onda y una tardecita acepta merendar con nosotros después de todo un día de producción de fotos en un galpón de Villa Soldati. Pide un enorme plato de frutas con granola y yoghurt y come sin parar mientras habla. No cambia el tono dulce en toda la charla. Es simpática y entradora. Los que la conocen, dicen que "fuma debajo del agua" y algo de eso habrá: cuando parecía que el escándalo como tercera en discordia entre Fede Bal y Barbie Vélez se la iba a llevar puesta, ella capeó el temporal mediático tan hábilmente que ahora dejó de ser una bailarina más, para convertirse en "la chica del momento".-¿Cómo sobreviviste a un año tan mediático?-Escucho mucho a mi familia, sobre todo a mi papá. Cuando pasa algo en la tele, él me manda mensajes tipo "Lau, fíjate, tranquila..." Mis amigas también lo hacen. Pero sobre todo analizarme y trabajar la parte de adentro me ayudó a calmar impulsos y ansias y a tener mucha más tolerancia de la que tenía cuando era más chica.-¿Nunca te dan ganas de contestar a las cosas que se dicen de vos?-Pienso que es algo del otro y lo pongo en el contexto de un gran show y mi camino es trabajar de lo que amo, no me suma prenderme en el escándalo. No sirve de nada que saque la cancha de adentro. Entiendo que en caliente no está bueno responder. Dejo pasar el tiempo y hablo cuando estoy más tranquila. Y en esos momentos en que me atacan, me digo: "Pará, pará, pará Lau. Te costó muchísimo llegar a trabajar de lo que vos querés, tu interés pasa por otro lado, no pasa por ser mediática. Bancátela, traga saliva, morderte los labios, que es lo mejor."-¿Por qué decís que te costó muchísimo llegar?-Porque a los que no tenemos ni familiares ni conocidos en el medio, el camino es de ilusiones y sueños. Pero es difícil.-¿Cómo empezaste?-Yo soy de Mataderos y empecé a estudiar danzas cerca de mi casa, a los cinco años. Primero iba dos veces por semana, después tres y al final iba todos los días, incluyendo los sábados. Y nunca dejé, siempre fui muy constante. Mis papás me llevaban, me traían, me pagaban las clases, me esperaban... Sin ellos no hubiese podido hacer nada.-¿Cuándo conseguiste tu primer trabajo?-A los 16 años empecé a estudiar con Pepito Cibrián, en el Teatro del Globo. Mi mamá me pasaba a buscar por el colegio a la tarde, me compraba dos facturas y me llevaba hasta el centro. Y ahí Pepe me dijo que me quería para uno de sus musicales, El fantasma de Canterville. Mis papás tuvieron que firmar una autorización, terminé cuarto Año a los ponchazos porque con Pepe ensayaba diez horas por día. Empecé siendo reemplazo y utilera. Me vestía de negro y movía la escenografía. Ni se me veía, porque entraba en el apagón. Pero mis papás igual iban a verme y me sacaban fotos. A veces me dejaba el pelo rubio suelto para que me reconozcan.-¿Terminaste la secundaria?-Rendí quinto año libre porque seguí trabajando con Pepe. Después de El fantasma... hice Las mil y una noches en gira. Entonces cuando terminé, di todas las materias en diciembre.-¿También te perdiste el viaje de egresados?-No. Tuve suerte porque en vacaciones de invierno tuve un bache en la gira y coincidió con el viaje. Así que pude ir. Ahí aproveché y salí todo lo que no había podido salir por estar trabajando.-¿Hasta cuándo trabajaste con Pepe Cibrián?-Estuve tres años en su compañía. Después me fui y empecé a hacer shows con un grupo de animación en cumpleaños de 15, casamientos... Hacíamos ocho shows por fin de semana. Y con eso me pagaba las clases de baile y canto.-¿Nunca pensaste en ir a la Universidad?-Me anoté en el IUNA. Hice todo el ingreso y di dos materias, pero dejé cuando entré a ShowMatch.-¿Cómo entraste?-Era una época en que hacía castings para todo. Participé en Igualita a mí, con Adrián Suar y Florencia Bertotti. Fue un personaje chiquito, pero una linda experiencia. Entonces una amiga me dijo que había una prueba para el "Bailando". Yo no quería ir porque tenía mucho prejuicio, pero bueno, tanto me insistieron que fui. Las minas estaban todas montadas, en culo, con pestañas postizas... Y yo había ido con una calza y una remerita. Le mandé un mensaje a mi vieja: "No sé qué hago acá". La cosa es que fui pasando de etapa y terminé quedando. Eso fue en 2010.-¿Y qué pasó con la competencia entre las bailarinas? ¿Cómo la atravesaste?-Yo venía de estar en elencos donde todos querían ser el personaje principal. Ya sabía cómo era el tema, por eso no me chocó. Y yo lo que hago en esos casos es ocuparme de mí. Y tengo pocos amigos en el medio. No deseo que al otro le vaya mal, pero yo quiero ser la mejor.-¿Hay peleas por hombres?-La competencia no se da por los hombres, si no por el lugar a ocupar: si estás adelante, en el medio o si te contratan a vos y no a otra...-¿En ShowMatch siempre fuiste partenaire?-Sí. Bailé con Matías Alé en pleno conflicto con Silvina Escudero. Después con Cristian U, que bailaba muy mal pero con el que llegamos casi hasta el final y con Aníbal Pachano con el que aprendí mucho porque hacía todo muy teatral.-Y después llegó Fede Bal.-Sí.-¿Fue el mejor compañero que tuviste?-Bailando, sí. Ciento por ciento.-¿Qué pensaste cuando te lo propusieron?-Ese año yo había pedido que me pusiera con alguien que bailara bien porque ya me resultaba aburrido. Y me dijeron que me entendían, pero que querían que bailara con Fede. Yo lo había visto, me parecía medio ladri, la madre estaba en el jurado y le ponía 10... Pero me sorprendió.-¿Sentís que ya tendrían que hacer cosas por separado o la dupla da para más?-Bueno, este verano yo preferí no aceptar ir a Carlos Paz con él y quedarme haciendo el programa de Angel de Brito y la conducción de Combate. Y me gustó que cada uno haga su camino. Estuvo bueno.-¿A él no le molestó?-No, para nada. Fede está re contento con todo lo que me está pasando a nivel laboral.-¿Por qué solo estuviste un mes en Los ángeles de la mañana?-Porque me pareció que como panelista un mes estaba bien. Era raro ponerme a opinar de la gente con la que laburo.-¿Y como llegaste a Quiero vivir a tu lado?-Fui a un casting cerrado en Polka y quedé. El personaje es el de una chica que empieza a trabajar en la academia de Mauricio Dayub y tiene problemas para engordar, entonces se relaciona con Darío Barassi, hablan todo el día de comida. Para mí, trabajar en Polka es un sueño.-¿Van a volver al "Bailando..." con Fede?-Nos llamaron para estar en la primera mitad del año y yo les dije que para mí es repetirme. Por eso les propuse estar en la segunda etapa, pero todavía no nos sentamos a hablar formalmente. Además yo quiero seguir con la novela y con Combate. Quiero experimentar por ese lado. No es que sea una desagradecida, sólo que me gustaría volver más adelante. No sé qué pasará porque ellos son muy persuasivos.-¿Emocionalmente cómo estás?-El año pasado fue muy heavy, me seguían hasta mi casa, me hacían guardias y nunca encontraron nada.-¿Con Fede Hoppe ya habías cortado cuando surgió todo el rumor del romance con Bal?-Estábamos mal desde fin de febrero, habíamos tenido un problema muy grande. Teníamos las vacaciones para fin de marzo y nos fuimos para ver si recomponíamos las cosas. En el Caribe la pasamos divino, pero volvimos a Buenos Aires y todo mal de vuelta. Yo empecé la gira y en junio nos separamos.-Hoppe es muy frío, se bancó todo calladito...-A mí por momentos me molestaba que no tome la palabra, pero él tiene esa personalidad, es muy para adentro. El creía que era lo más sano, lo respeto.-¿De verdad la relación terminó bien o hubo portazo?-Cuando terminamos hubo unas semanas de bloqueo y esas cosas, pero después, durante el año, tuvimos encuentros como con todo ex con el que no terminás de cortar. Hasta que llegó un momento en que dijimos "basta" y como tuvimos un amor muy profundo, quedamos bien. Además, teníamos que seguir trabajando juntos y, de alguna u otra manera, siempre estábamos disponibles el uno para el otro.-¿Ahora también?-Ahora ya no.-¿Es verdad que Hoppe y Bal se juntaron a charlar?-Es verdad. Hace poquito.-¿Para qué?-Para hablar de laburo, acercar la relación, romper barreras y cosas que no estaban buenas y fue para bien.-¿Ellos no se hablaban?-Tenían una relación normal.-¿Pero era por vos?-Por los rumores, claro, y porque este verano, Fede empezó a decir que le pasaban cosas conmigo. Por eso se reunieron y me parece perfecto.-¿Qué pasó ahora? ¿Blanquearon?-Nos pasó que de estar todo el año pasado juntos, nos resultó extraño no vernos este verano. Y empezamos a hablar desde otro lugar y él me dijo que le pasaban cosas conmigo, que me extrañaba. Y a mí me pasaba lo mismo.-Igual, convengamos que blanquearlo el año pasado hubiese sido difícil...-Yo tuve oportunidades para decir que estaba con él, pero no estaba. Tampoco lo voy a decir porque el medio me lo pide.-¿Te daba miedo quedar en el lugar de amante?-No tengo nada contra las mujeres que eligen serlo, pero yo siento que no te valorizas como mujer, no te querés como mina. ¡Es horrible! ¿Qué más lindo que te quieran y te cuiden? Y que estén orgullosos de estar a tu lado. Si tuve tantas idas y vueltas con mi ex fue justamente por el tema de la valoración.-¿Es machista Hoppe?-No, no. El quería tener una relación más libre y yo no coincidía con eso. A mí me re cuesta enamorarme y engancharme, soy cero Susanita, pero tampoco que no me reconozcan.-¿Tuviste alguna pelea con Barbie Vélez?-Bueno, ella se sentó en un programa a decir que yo era la amante de Fede, pero nunca un enfrentamiento cara a cara. Yo trabajé con los dos y sabía muchas cosas de la relación de ellos por hablar con Fede. Entonces yo quedé del lado de Fede porque conocía bien lo que había pasado. Por eso siempre lo banqué a él.-¿Incluso en la denuncia por violencia de género que hizo Barbie?-Cada relación es un mundo, y él como compañero o como amigo puede ser de una manera, pero en una relación, puede ser de otra. Entonces yo no pongo las manos en el fuego por nadie. Pero sí lo banco a Fede en todo lo que cuenta porque yo ya lo sabía hacía mucho tiempo. Ahora qué pasó puertas adentro, tema de ellos. No me voy a meter.-¿No le preguntaste a Fede?-Obvio. Y le creo porque sé la clase de persona que es y con ella no puedo ser objetiva desde el momento en que se sentó en un programa de televisión a incriminarme.-¿Entonces están juntos ahora?-Nos pusimos de acuerdo en algunas cosas, a mí no me gustaba que él hable tanto en televisión... Y bueno, lo charlamos, encontramos un equilibrio y nos costó encontrar aceptación de ambos lados, pero pudimos decirlo y le buscamos la vuelta. Recompusimos la relación y cuando él volvió de la gira empezamos a vernos, salimos y así... tranquilos. No tenemos que ocultar nada. Lo que sí dejamos en claro es que si funciona la relación, bárbaro. Pero si no, que no perdamos la amistad linda que veníamos teniendo. Fuente: (La Nación).-