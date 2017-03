Dura acusación contra Flor de la V: La acusación de la madre de Jorge Ibañez

A tres años de la muerte de Jorge Ibañez su madre Mabel Ibañez, quien quedó al frente de su atelier de modas, organizó un desfile homenaje en el que algunas ausencias fueron muy llamativas.En diálogo con "Intrusos", despejó todas las dudas y disparó con dureza contra Flor de la Ve. "Acá dijeron que no había famosos. ¿Por qué no me preguntan por qué no los invité? Porque invité solo a amigos. Yo soy franca. Y los amigos de Jorge vinieron. Ingrid Grudke, Anamá Ferreira y Georgina Barbarrosa estuvieron. Fueron los que lo han querido y los que me han querido a mí. Hay muchos que no me quieren a mí porque yo digo la verdad de frente. Pero a mí no me importa. Tengo una edad suficiente para decir lo que se me antoja", dijo contundente Mabel.En ese sentido al ser consultada sobre la actriz de "Sálvese quien pueda", aseguró: "¿Y Flor de la Ve? Doy vuelta la página. No hablo. Cuando me olvido de una persona, doy vuelta la página y no hablo más. Me olvidé. Los que estaban eran mis amigos de verdad, y mi hijo lo sabe? Jorge era incapaz de decir que no y se han abusado".Acto seguido, Marina Calabró le preguntó por una supuesta deuda económica que Flor tendría Ibáñez. Y ella corroboró la información y su fastidio: "Mi hijo era tan bueno que nunca me dijo de eso. A mí me lo contaron, y él lo dejó escrito. Y yo lo vi entre sus cosas. ¿Si me devolvió la plata? No. A mí ella nunca me vino a decir nada. No te voy a decir cuánto dinero era. Mi marido lo sabía, él sufrió un poco. Mi hijo era incapaz de enojarse con alguien o decirle que no. Pero estaba un poco defraudado. No sé si por esa situación o por otra más".