Rocío Oliva cerca del Bailando: ¿Sólo falta la aprobación de Diego?

En diálogo con el Diario Popular fue Rocío quien confirmó la noticia y además ratificó que está analizando la propuesta. "Sí, es cierto que me llamaron. La verdad es que no sé qué pasará, estoy analizando la posibilidad, a mí me gusta", dijo la actual mujer del astro futbolístico.



La joven no viajó con Maradona en su experiencia por Corea y por Italia pero no porque estuviesen separados sino que las diferentes obligaciones del astro le impedían compartir tiempo juntos y por eso eligió quedarse.



"Son tantas las pavadas que se dicen de nosotros, son tantas las veces que nos separaron, que hoy nos reímos con Diego", había dicho Rocío la última vez que la prensa había anunciado la separación.



Esta no es la primera vez que desde la producción del Bailando quieren tener a Rocío en la pista. El año pasado, en plena crisis con Verónica Ojeda, Tinelli la llamó y ella había dado su conformidad, pero fue el propio Diego quien le pidió que no participe.



La relación de Maradona con Tinelli es nula, mala y habrá que ver si el Diez pone por encima el deseo de su mujer o si aprovecha también el momento para limar asperezas y arreglarse con Tinelli con quien tuvo una excelente relación durante mucho tiempo.



Rocío todavía no le planteó a Diego la invitación que recibió aunque quienes están alrededor del Diez por estos días aseguran que si no hay un llamado por parte de la producción es imposible que afloje.



La última vez que Maradona se cruzó con alguien del círculo íntimo de Tinelli fue hace diez días cuando se encontró con Lourdes Sánchez y el Chato Prada.



En ese momento el productor dejó que su mujer se saque una foto con Diego pero él ni se arrimó para que Marcelo no se enoje.



Como en el mundo Maradona todo puede pasar y todo puede cambiar, tal vez en mayo, Rocío tenga su tan ansiado debut.