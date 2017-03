Secretaria hot tiene un fastuoso auto pero no paga la patente

Lucía Rubio, la secretaria sexy de Fabián Doman protagonizó dos momentos en los que dejó al descubierto su honestidad brutal.Lista para promocionar un fármaco, la cordobesa recibió un comentario elogioso de Úrsula Vargués que desencadenaría un insólito relato: "¡Te cortaste el pelo!". Tras lo cual, la rubia explicó: "Tuve un accidente doméstico. Me quemé con cera en las manos, la panza. Me estaba depilando, cuando se me cayó una prensa, me agaché para buscarla y metí el pelo en la cera ardiente".Ahí, Doman dio cuenta de algo que era evidente para una mirada atenta: "Tenés más largo mechón derecho que el izquierdo". Irónica, Matilda Blanco disparó: "La moda, agradecida de que se te quemó el pelo con cera, te queda mucho mejor".Sin embargo, la polémica estalló debido a la inconducta tributaria de Lucía, puesta al descubierto por una pregunta punzante de Sandra Borghi respecto del fastuoso auto BMW blanco que tiene su compañera: "¿Te quemaste en tu casa o en la casa del señor que paga la patente?". Para eludir la parte del misterioso señor, Lucía Rubio se justificó con total naturalidad: "Yo no pago la patente. Eso cuando venda el auto se paga solo. Si no pagás, después te hacen plan de moratoria y te sale dos mangos".Entre indignados y asombrados, todos en el estudio pasaron de repudiar la evasión tributaria de la exconejita de Playboy a reírse resignados.