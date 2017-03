Confirmado: No estaré en el Bailando este año. Los voy a extrañar!! VUELVO AL TEATRO, FELIZ! Una publicación compartida de Soledad Silveyra (@soledad_solita_silveyra) el 14 de Mar de 2017 a la(s) 9:20 PDT

Soledad Silveyra no será de la partida este año en "Bailando por un sueño". Si bien era un rumor, ahora la misma actriz confirmó que este año no será parte del jurado.La actriz que lleva varios años en el certamen de baile que conduce Marcelo Tinelli anunció que no continuará en el programa."Confirmado: No estaré en el Bailando este año. Los voy a extrañar!! VUELVO AL TEATRO, FELIZ!", expresó la actriz en Instagram.Habrá que esperar para ver quién ocupa su lugar y si se sucederán más cambios entre los integrantes del jurado.