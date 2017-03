Avatar 2 sufre nueva demora y no estrenará en 2018: Los motivos

El director James Cameron, en una entrevista a The Star, ha afirmado sin ninguna duda que no habrá Avatar 2 en el 2018."Bueno, no va a suceder en 2018. Ni siquiera hemos anunciado una fecha de estreno. Lo que la gente tiene que entender es que esto es una cadena de estrenos. No estamos haciendo únicamente 'Avatar 2', estamos haciendo 'Avatar' 2, 3, 4, y 5, o sea, es un compromiso épico. (...) Sé dónde voy a estar durante los próximos ocho años de mi vida, y no es un marco temporal demasiado razonable, si lo piensas: nos tomó cuatro años y medio hacer la primera película y ahora estamos haciendo cuatro", remarcó el cineasta.Además, explicó que están "a tope de trabajo ahora mismo. Esta es mi rutina diaria y muy pronto lo será también durante las 24 horas del día. Estamos esforzándonos en el diseño de todas las criaturas y escenarios, tenemos un equipo realmente emocionante. Ojalá pudiera compartirlo a todo el mundo, pero tenemos que guardar una cierto decoro y marcaremos una fecha cuando el tiempo esté correctamente establecido."De este modo, Cameron habla con muchísima claridad sobre el titánico proyecto en el que se está embarcando. Además, afirmando que se encuentra produciendo las cuatro secuelas a la vez, podemos intuir que los plazos de estreno de las siguientes entregas no serán tan dilatados como el que nos encontramos entre la primera y segunda parte, que se aproxima peligrosamente a los diez años.