Megan Fox enloqueció a todos con producción en ropa interior: Fotos y video

Un vistazo a la última campaña publicitaria de la famosa marca de lencería Frederick's of Hollywood protagonizada por Megan Fox, y deja apreciar que el resultado es simplemente impresionante.La estrella de New Girl hace muestra de su indudable sex appeal en el spot de 30 segundos que fue filmado por el fotógrafo Ellen Von Unwerth en Hollywood Hills.Fox modela unos cuantos diseños súper sexys, incluyendo un body de latex negro con un ligero a juego y un sujetador de tela brillante bajo una bata de seda. Otras de las piezas más impactantes que luce Megan en esta trabajo es un increíble body de encaje que deja ver su piel a la perfección.Fox también impresiona con un conjunto de brasier y panty color ciruela que combinó con medias altas de mallas. Con respecto a su rutina de belleza para esta producción, Megan recurrió a gurús de estilo como Linda Hay y Renato Camora, quienes le dieron una caballera abundante y repleta de volumen, y un maquillaje protagonizado por labios en un tono rojo intenso, pestañas largas y ojos perfectamente delineados.La combinación de Fox con Frederick's of Hollywood resultó tan explosiva, que ahora la actriz incluso está trabajando con la firma de lencería para una futura colección llamada Hollywood X Megan Fox, que verá la luz durante la próxima temporada de Navidad.¿Pueden creer que Megan tenga ese cuerpazo después de tres hijos? Sobre todo considerando que su último retoño nació hace apenas 7 meses atrás. Impresionante.