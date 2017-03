Trabajo y placer: Sensuales imágenes de Miriam Lanzoni

Acá presentándome al casting de #nemo 3 ?? #snorkel Una publicación compartida de Miriam Lanzoni (@miriamlanzoni) el 13 de Mar de 2017 a la(s) 8:36 PDT

#nemo ???? Una publicación compartida de Miriam Lanzoni (@miriamlanzoni) el 13 de Mar de 2017 a la(s) 5:59 PDT

Como que no me quiero ir....... Lo hizo posible @mexico_maravilloso Una publicación compartida de Miriam Lanzoni (@miriamlanzoni) el 12 de Mar de 2017 a la(s) 5:40 PDT

? Una publicación compartida de Miriam Lanzoni (@miriamlanzoni) el 12 de Mar de 2017 a la(s) 6:31 PDT

Seguimos conociendo un paraíso ?? From the rooftops Gracias @mexico_maravilloso ? Una publicación compartida de Miriam Lanzoni (@miriamlanzoni) el 11 de Mar de 2017 a la(s) 5:39 PST

Buen día/ buongiorno/ Bom dia / Bonjour/ ???? ?????/ Dobroye utro!/ good morning/ ????---z?o shàng/ ??? Una publicación compartida de Miriam Lanzoni (@miriamlanzoni) el 10 de Mar de 2017 a la(s) 5:02 PST

Dos mojarritas sueltas en el Caribe ???? @rodfederico ojo con los tiburones Una publicación compartida de Miriam Lanzoni (@miriamlanzoni) el 11 de Mar de 2017 a la(s) 12:44 PST

#yoga #beach + #chaco = ???? Una publicación compartida de Miriam Lanzoni (@miriamlanzoni) el 8 de Mar de 2017 a la(s) 4:15 PST

Hace apenas algunas semanas surgió la noticia de que Miriam Lanzoni se había separado de su nueva pareja el empresario Christian Halbinger. Ella sin confirmar ni desmentir, afirmó que "Hoy por hoy, deseo estar sola, siento que necesito dedicarle todo el tiempo a mi trabajo".Y para hacer honor a su deseo, la ex de Alejandro Fantino está disfrutando a pleno una mezcla de trabajo y placer. Por eso, comparte imágenes de la grabación de Sin senos sí hay paraíso, producción de Telemundo que está haciendo en México, con fotos de momentos de descanso en las playas de Cozumel.Fanática del mar, la actriz escribió como epígrafe de una foto en la que se la ve muy feliz, practicando snorkel: "Acá presentándome al casting de #nemo 3", y compartió el material con sus seguidores.En otra de las fotos que subió a su cuenta, Miriam describe que la está pasando bárbaro: "Como que no me quiero ir. México es maravilloso", dice. Y además de posar muy sensual, se muestra relajada practicando yoga junto al mar.