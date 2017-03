Robo al hermano de Rodrigo: Secuestraron $ 600 mil a su esposa

Ulises Bueno dijo a Cadena 3 que le sorprendió que el secuestro de 600 mil pesos y dos celulares a su esposa Melisa Ferrari que dispuso la fiscal Liliana Copello tras una serie de once allanamientos, en el marco de la investigación por el millonario robo en su casa del country Cuatro Hojas."Yo pensé que habían robado todo. Desconozco que hayan encontrado más dinero en mi casa", dijo.Y luego comentó: "Las cosas tienen que realmente salir a la luz. Yo no puedo decir si es Melisa o no. Dejo que las cosas sucedan como tienen que suceder, no puedo culpar a nadie"."Es bastante incómodo el momento que se está viviendo. No puedo decir nada. Dejo todo en manos de la Justicia", dijo.Sobre su relación con su esposa dijo: "No estoy en contacto con ella por una cuestión personal. Voy a dejar que las cosas se esclarezcan. Espero que hablemos cuando se den las cosas".La fiscal apunta a establecer cuáles fueron las comunicaciones de Melisa Ferrari la madrugada en que se produjo el hecho en la vivienda del country Cuatro Hojas.En el caso del dinero, se informó que en poder de la mujer del artista se encontró una suma de 810 mil pesos, en su domicilio particular, sobre la cual se incautaron 600 mil pesos.Copello intenta establecer si ese dinero pertenece al monto sustraído el 20 de febrero pasado.Días atrás, Bueno amplió su declaración ante la Justicia y apuntó a un supuesto amante de su esposa por el robo.El cantante rectificó el monto robado y en esa oportunidad aclaró que eran 3.200.000 de pesos.En la causa no hay imputados, sólo cinco sospechosos, entre ellos, Ferrari quien ya pidió ser querellante.