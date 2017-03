Un piquito que despertó ratones: "Somos sexies y nos gusta divertirnos"

La vida de Floppy Tesouro cambió radicalmente en muy poco tiempo. Se puso en pareja con su mejor amigo, Rodrigo Fernández Prieto y con él se convirtió en madre de Moorea, su primera hija. En diálogo con DiarioShow.com, la modelo habló sobre la maternidad, el amor que la une a su pareja, sus secretos para seguir siendo una bomba sexy, su amistad con Susana Giménez y sus proyectos a nivel laboral.



"Con la maternidad soy muy feliz. Con Moorea aprendo a ser mejor mamá todos los días. Trato de dar lo mejor de mí y disfruto cada momento. Ahora le salieron dos dientitosy me emociona mucho verla crecer, aunque el tiempo pasa muy rápido", contó. Al mismo tiempo detalló cómo recuperó rápidamente su figura y cómo convive con la sensualidad. "La verdad que estoy contenta con haber vuelto rápido al peso que tenía antes de ser mamá. A los tres meses de dar a luz me puse en forma nuevamente". ¿Cómo lo hizo?. "Empecé con pilates, baile y cuidados corporales para estar bien. Además priorizo comer sano y me cuido con ejercicios todo el tiempo que puedo". En cuanto a la alimentación admitió: "Prefiero la comida orgánica. Pero claro que me doy mis permitidos porque me puedo dar el lujo de comer y no engordar, siempre fui igual". Por otra parte analizó: "Si bien el peso no es fundamental sí es sentirme bien conmigo misma. Poder ser una chica sexy, que más allá de que estoy pasando mi mejor momento con una hermosa familia, me parece importante poder sentirme bien y poder mantener mi imagen".



En el último tiempo también se pudo ver a Floppy muy cerca de la diva de los teléfonos, con quien se fotografió en diversos eventos e incluso estuvo presente en la reciente fiesta de cumpleaños que la modelo le organizó a su novio. "Con Susana pegamos muy buena onda. Tenemos buena energía, conectamos bien cada vez que nos vemos. Para mí es un placer compartir con ella no solo por que es la diva de nuestro país sino porque es una mujer con mucho sentido del humor. Es una amiga de la familia, la queremos y nos encanta que haya estado en el festejo de Rodri junto al resto de nuestros seres queridos. Cada vez que nos reunimos con amigos y ella está presente la pasamos muy bien y creo que eso es lo importante", remarcó.



También habló del "beso" con Karina Jelinek que despertó muchos ratones en las redes sociales: "Nos dimos cuenta que tuvo mucha repercusión pero nosotras nos divertimos. Somos dos chicas, arianas, sexies y nos gusta serlo".



Otro de los temas que despertó la polémica fue una imagen que Floppy compartió durante su espera en la sala vip del aeropuerto de Ezeiza, previo a partir hacia los Estados Unidos donde disfrutará de unas vacaciones familiares. Entre los comentarios, el más reiterado fue que "vive de vacaciones" y que desde que formó pareja con el empresario no ha vuelto a trabajar. En contraposición a todo eso, dijo: "Tengo muchas ganas de volver al ruedo. Ya tengo propuestas firmes para este año así que durante estas vacaciones voy a tomarme el tiempo para pensar y tomar una decisión de hacia donde voy a arrancar. Tengo muchas ganas de transmitirle a mi hija el amor que tengo por el mundo artístico así que mi idea es seguir trabajando", concluyó.

Fuente: Diario Show