"La gente que lleva el Indio es hermosa, pero hay personas que van detonadas"

Edith Hermida estuvo presente en el show que el Indio Solari brindó junto a su banda en el estadio La Colmena de Olavarría y que terminó con dos muertos, decenas de heridos y varias personas que aún están siendo buscadas.





Tras el trágico recital, Hermida, que fue con dos amigas, dialogó con Ciudad y contó cómo vivió todo desde adentro. "No lo puedo creer, te digo, igual yo estaba re atrás. Es muy triste todo lo que pasó", arrancó diciendo, conmocionada por lo sucedido.





Coincidiendo con otros relatos y videos que han trascendido, Hermida dijo que el Indio alertó varias veces sobre el descontrol que se está viviendo. "Entre tema y tema pasaban como 10 minutos. En un momento dijo 'ya no me está gustando esto'. Lo que pasa es que si suspendía el show era peor".



Al preguntarle si vio que cuando abrieron las puertas entraban muchos sin ticket, dijo: "Sí, pero eso pasa siempre. Desde los 90. Y en los recitales de los Redondos también".



Consultada sobre los responsables de la tragedia, expresó: "¡La gente que lleva el Indio es hermosa! La previa es especial. Pero hay personas que van detonadas. Me da pena que hoy lo que salga en los medios sea estas cosas". Y reiteró: "Porque el Indio paró el recital muchas veces. La gente lo puteaba. ¡Era inmanejable la cantidad de gente que fue!".



Sobre la seguridad, dijo que "Policía de traje poca, pero siempre es así. Y sí había puestos sanitarios. Pero yo estaba atrás, sólo veía las últimas pantallas. El Indio estaba re caliente. Imaginate que cantó todos temas lentos además".



Por último, la periodista aseguró que jamás imaginó que podía pasar algo semejante. "Es una pena, porque lo que genera el Indio es genial. Y estoy segura de que no disfrutó del show, para mí fue el último", concluyó.