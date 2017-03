Más de 200.000 ricoteros en el show del Indio Solari en Olavarría

Sociedad Se descompensó y murió cuando viajaba para ver el show del Indio Solari

A la ciudad bonaerense de Olavarría, unas 200.000 personas llegaron para el recital de el "Indio" Solari y "Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado", quienes empezaron a tocar en el Predio Rural La Colmena a las 22 en punto e hicieron vibrar a sus fans cuando comenzó a sonar el hit "Barba azul vs el amor letal".Con un clima invernal con mucho viento, que hacía que el sonido se perdiera en las ráfagas, Solari salió a escena con campera y gorra roja, pero se la quitó tras la primera canción. El recital luego continuó con éxitos como "Porco Rex", "Arca Monster" y "Chau Mohicano", mientras mucha gente se apilaba sobre los baños químicos, en una sede colapsada de público.Antes de entonar "Ropa sucia", el ídolo ricotero habló por primera vez con sus seguidores y dijo: "Hacer esto no creo que me haga bien a la gola, así que denme una mano para cantar"."Gracias por la compañía y el apoyo de siempre. Sé lo que representa guardarse una platita y dejar de comprar algo o dejar de viajar a algún lugar para venir a verme. Lo valoro, muchas gracias...", dijo al público.Y a los 20 minutos de iniciado el recital, se enojó con un grupo de fanáticos pasados de copas, que estaban aplastando a otros en la parte delantera del campo. "Son siete tipos que están rompiendo las pelotas. Alguien tiene que ir a sacar a esos boludos", dijo. Luego pidió: "Prendan las luces, por favor".Antes de reclamar que intervenga Defensa Civil, los increpó: "Los que están borrachos que vayan para atrás". Visiblemente enojado, miró a un fan y le dijo: "¿Qué tirás, pelotudo?". Y tras 20 minutos de pausa forzada, intentó retomar su gran fiesta.Siguió con "Héroe del Whisky" y "Etiqueta negra", pero tuvo que volver a interrumpir el recital por los incidentes en los primeros metros del campo. "Vamos a hacer una pausa, hay 20 personas que están deteniendo todo", advirtió a las 22.53."Es muy loco lo que está pasando", dijo el Indio unos 20 minutos más tarde y continuó el show con "Babas del diablo". Después, "Las increíbles andanzas del Capitán Buscapina", con la que invitó "a recordar a un querido amigo".En los últimos años, el músico adoptó la costumbre de realizar un show por año, pero éste que brindó en Olavarría generó más expectativas debido a su delicado estado de salud. En marzo del año pasado, luego de tomar estado público la noticia, el cantante habló sobre el Mal de Parkinson que sufre, el cual es una amenaza constante para la continuidad de sus presentaciones.El cantautor estuvo acompañado por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, banda integrada por Baltasar Comotto y Gaspar Benegas, en guitarras; Marcelo Torres, en bajo; Martín de Pas, en batería; y Pablo Sbaraglia, en teclados.La logística para semejante evento en el que asistieron más de 200 mil personas fue implementada en conjunto por la policía local y los ministerios de Seguridad de la provincia y de la Nación.