El Polaco le respondió a su ex: "Le molesta que sea feliz con otra mujer"

El Polaco respondió duramente a la denuncia por violencia de género que realizó su ex, Valeria Aquino, en su contra.



Tras haber desmentido los hechos en diciembre de 2016, Valeria Aquino denunció a Ezequiel Iván Cwirkaluk (El Polaco), padre de su hija Alma, por violencia de género. La joven realizó la denuncia penal en La Plata, tras la marcha por el Día de la Mujer.



Consultado por Infama, El Polaco rompió el silencio y respondió a las acusaciones de su ex mujer.



"Estoy tranquilo, tengo la consciencia muy limpia y voy a dejar todo en manos de mi abogado (Fernando Burlando), no voy a hablar de la mamá de mi nena porque los chicos crecen y yo la voy a cuidar a mi hija. Con este quilombo mediático no sé a dónde quiere llegar, pero bueno, hizo la denuncia así que está todo en manos de Fernando", dijo el cantante.



"Yo no voy a desmentir frente a la cámara, lo voy a desmentir frente al juez. En cámara no voy a decir ni lo de ella, ni lo mío, ni nada, porque es algo privado", agregó, pero, sin dar detalles, aclaró: "Es todo mentira, en mi vida le levanté la mano a una mujer".



Luego, recordando las últimas apariciones de Valeria en televisión, que fueron para destrozar a Silvina Luna, actual pareja de El Polaco, expresó: "A veces el envidioso no quiere tener lo que vos tenes, quiere que vos no lo tengas y capaz le molesta que sea feliz con otra mujer". "Estoy muy bien, muy enamorado", añadió.



Además, reveló que irá por la tenencia de su hija Alma."Ahora voy a pelear por la tenencia de mi hija, porque soy un buen padre y mi hija se merece ser feliz. No le deseo el mal a nadie y a ella tampoco, porque hay un Dios que todo lo ve y es el mejor abogado y juez que puede haber en este mundo".



"Si hay cosas que pasé no lo voy a decir acá, lo sabe Dios y se lo voy a decir al juez, porque hay un montón de cosas. Yo nunca le levante la mano a ninguna de mis mujeres, soy incapaz. Que me hagan pericias psicológicas a ver si soy agresivo y que le hagan a ella también, ojo".



Por último, dejó entrever que todo se trataría por un tema de celos. "Más de lo mismo, que casualidad que ahora que me voy de viaje unos días con Silvina (Luna) a descansar porque me rompí el orto laburando todo el año, pasa este quilombo. Justo ahora que estoy enamorado pasa esto? chau chicos", concluyó El Polaco.