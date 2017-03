Rumorean que Jennifer López encontró su amor en un crack del deporte

Foto 1/6 Foto 2/6 Foto 3/6 Foto 4/6 Foto 5/6 Foto 6/6

La actriz y cantante Jennifer López, 47 años, tiene nuevo amor. Así lo ha reconocido ella misma a su círculo más próximo, causando sorpresa porque se esperaba una relación sentimental consolidada con el rapero y compositor Drake, pero no. J Lo ha encontrado a su nuevo amor en el mundo del deporte.



Todo un crack del béisbol en Estados Unidos. De origen dominicano, Alex Rodríguez, es la nueva conquista de Jennifer López.

Ex jugador de los Yankees de Nueva York, a sus 41 años tiene un amplio currículum sentimental, pues ha estado con famosas como Cameron Díaz, Madonna o Kate Hudson.



"Ella parece emocionada", dijo una fuente cercana a López. "Es consciente, sin embargo, de su fama de mujeriego. Está siendo cautelosa. Por ahora, es sólo diversión. Ella es soltera y disfruta de las citas".

Según apuntan varios medios, el ex beisbolista habría ido a visitar a su novia a Las Vegas, donde protagoniza un show en Planet Hollywood.



La artista y el pelotero se conocían hace tiempo, ya que JLo, mientras estuvo con Marc Anthony, visitó a A-Rod durante un juego en 2005.

El deportista, de 41 años, terminó recientemente su relación con la CEO de Silicon Valley, Anne Wojcicki, después de salir por poco menos de un año. Además, tuvo comentados romances con Kate Hudson y Cameron Díaz.

En tanto, la estrella de Shades of Blue finalizó su breve relación con Drake.