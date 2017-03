Una foto de Emilia Attias con su hija despertó críticas

A casi 5 meses de haber sido mamá Emilia Attias (29) realizó su primera producción de fotos sexy, sin embargo la polémica que despertaron las imágenes, pero más precisamente una fue porque aparece junto a Gina, su hija de 4 meses y medio.La actriz compartió la foto que hizo para la revista de la maquilladora Bettina Frumboli, en donde la beba aparece desnuda, de espaldas, mientras su madre la sostiene con un abrazo y apoyándola en su cadera.La imagen, parte de una producción de moda, hizo que muchos de sus seguidores salgan al cruce: "Horrible foto. ¿Qué necesidad de mostrar a los bebes desnudos? ¿Parece que es cool? Nada maternal la foto", escribió una de sus seguidoras. "¡Pobre beba! Ella toda estética, toda cool y la beba con el culito apretado, pegado a la madre, retorcido... Y bueh, se supone que tienen que ser revolucionarias", puso otro. "¿Lleva una bolsa de papa?", "ni que fuera una cartera", ironizaron otros, como parte de los mensajes que desaprobaron su imagen.Sin embargo, tampoco faltaron los seguidores de Emilia que salieron a apoyarla y minimizaron el tema: "¡Me gusta esa mezcla de ama de casa, mamá, mujer sexy y fuerte! Hermosas las dos", "cuánta pelotudez suelta de lengua criticando", "es linda Emilia y su beba", "a mí lo único que no me gusta de la foto es el plástico que le pusieron, el bebé ni me molesta", fueron algunos de los mensajes que no hallaron polémica en la foto.