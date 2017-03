Panelista televisiva fue retratada súper sensual en la playa

Con ganas de descansar y disfrutar de la playa, Úrsula Vargues (39) viajó sola al Caribe mexicano para relajarse antes de volver al trabajo diario en Nosotros a la mañana, programa que conduce Fabián Doman.Dueña de un verdadero lomazo, la morocha fue retratada por la revista Gente zambulléndose en el mar con un bikini negro. "Como sano por una cuestión de costumbre, aunque me doy mis gustos de vez en cuando. Tengo mucha suerte y buena genética. A veces siento culpa porque sé que si entrenara podría estar mucho mejor. ¡Pasa que detesto ir al gimnasio!", contó la panelista sobre sus cuidados corporales.Luego reflexionó sobre las cirugías estéticas y no desestimó pasar por el quirófano si lo considera necesario: "Nunca me hice una cirugía estética. Jamás me operaría la cara. Pero si el día de mañana tengo hijos y se me caen las lolas, no dudaría en pasar por el quirófano. No veo mal la gente que se opera, si es algo que la hace feliz".Con el corazón disponible para un amor, Vargues manifestó su anhelo de ser madre: en 2016 se informó sobre la técnica que permite congelar óvulos, pero no llevó a cabo el procedimiento. "Me gustaría ser madre, pero no sé si ya. Es algo que deseo en el futuro. ¿Si sería mamá soltera? Sí, porque me rodea una lindísima familia y sé que cuento con una red de contención. Me animaría a tener un hijo sola, pero soy medio Susanita y aún espero buscarlo en pareja. Estoy grande. Tengo el chip viejo en modo vinilo, y deseo que sea algo compartido, aunque si no ocurre creo que tampoco iría a un banco de esperma"."¿Y qué otra opción barajás?", retrucó el periodista ante la concreta respuesta. Y ella agregó: "Una donación, pero conociendo al padre. Le pediría a algún amigo".