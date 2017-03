Terminó la cuarentena para Capristo y ahora busca que le entren los jeans

Me convertí en #mama canguro ??#instamoment Una publicación compartida de Ximena Capristo (@ximecapristo) el 28 de Feb de 2017 a la(s) 1:55 PST

Si bien tanto ella como su marido Gustavo Conti atraviesan el mejor momento de sus vidas desde la llegada de Félix, el hijo más buscado del ambiente, por las ganas de ser padres que ambos manifestaban desde siempre, Ximena Capristo está dispuesta a recuperar su figura.Y por tal motivo comenzó un plan para estar por debajo de los 60 kilos, su peso habitual. "Félix pesa 3,7 kilogramos. Yo subí casi 20 kilos con el embarazo, peso 80 kilos, ¡pero sin ningún tipo de culpas!", declaraba Ximena horas antes del parto.Sin embargo, la Negra subió una foto en su cuenta de Instagram contándole a sus seguidores que volvió a practicar ciclismo y cómo se sintió después de nueve meses de no subirse a la bici. Por supuesto, recibió cientos de mensajes de aliento por parte de la gente."Se terminó la #cuarentena y con el alta médica voy a tratar de bajar los 11 kilos que todavía llevo a cuestas. Hoy me reencontré con mi caballito de hierro que extrañe tanto estos 9 meses. . . costó y costó mucho. . . los primeros 10 minutos casi abandoné . . . porque no sentía las piernas estaba agitada, con calor, malhumorada , pero por arte de magia pude continuar #esfuerzo #perseverancia #voluntad Y querer que te entre un #jeans", escribióAdemás de los ejercicios y la alimentación sana, Ximena tiene otro factor clave a favor en su lucha por bajar de peso: la lactancia. "Demanda de teta 24 x 24 hs. Me habían dicho que los bebés tomaban cada 3 hs y que dormían todo el día... pero no es el caso. ¡Morfa todo el día literalmente!", expresó hace unos días con humor Capristo, en sus redes sociales.