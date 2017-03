Cinthia tras las amenazas a su marido: "Salgo a la calle con miedo"

Sin Palabras ...... habla por sí solo esto .... pic.twitter.com/ijPeUL616g — matt20 (@matydefederico) 7 de marzo de 2017

No se puede vivir más asi! No se puede permitir esto más. A continuación estás amenazas se reciben por qrer cobrar independiente pic.twitter.com/4FGN84ml7q — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 7 de marzo de 2017

Larga data

Apuntan a los barras

Se vive con miedo

La maldad en el mundo nos agobia día a día con hechos crueles, comportamientos condenables y palabras que hieren. Gracias al anonimato que ofrecen las redes sociales, somos testigos de ataques y amenazas absurdas, pero no por eso menos indignantes. Prueba de ello es el mal momento que debe vivir Cinthia Fernández y su familia, porque su marido, el futbolista Matías Defederico, recibe mensajes aterradores en su teléfono por un conflicto judicial con el club Independiente.La persona que envió el mensaje amenazó al futbolista con "te voy a coger a la puta de tu mujer y violar a tus hijas. Te vas a morir violado como la puta de tu mujer. Ojalá te mueras por incapacitado para seguir jugando al fútbol. Nos mandaste a la B. Viniste solamente a robar a Independiente".La intimidación tiene raíz en un problema legal que tiene Defederico con el club de Avellaneda, que le debe 1.800.000 pesos desde 2012, cuando el volante dejó de jugar en el "Rojo".En su cuenta de Twitter, Cinthia publicó el mensaje con el número de teléfono para lograr la pronta identificación de la persona detrás de la amenaza. "No se puede vivir más así! No se puede permitir más esto. A continuación estas amenazas se reciben por querer cobrar. Por favor difundir el número de teléfono colegas y el mensaje para que se sepa de dónde viene. Ojalá estemos todos bien", escribió entre la bronca y el miedo la modelo.El abogado de la familia, César Carozza, radicó una denuncia por las amenazas, por lo que ahora el tema está en la justicia. De todas formas, no es la primera vez que reciben este tipo de "avisos", que podrían ser mafiosos. En febrero de 2016 al celular de Matías llegó el mensaje: "Hay balas para vos y para toda tu familia", presuntamente por el mismo conflicto de Independiente. La saña contra la familia comenzó cuando el club, con la dirigencia anterior al frente, le ofreció un acuerdo al futbolista y él no aceptó por considerar que la forma de pago era insuficiente. Defederico pidió la quiebra del club como medida para lograr que le paguen la deuda y eso enfureció a varios.Al recibir los primeros mensajes, Cinthia no dudó en señalar que provenían de "hinchas de Independiente", aunque no mencionó a barrabravas. "Quiero avisar públicamente, y si los colegas pueden difundir, que estamos amenazados por hinchas de Independiente, gente pesada. A modo de resguardo público difundan porque ya se pasan. Iniciaremos acciones legales ya que tenemos todos los números telefónicos y las amenazas en nuestros teléfonos. Así que ahórrense dolores de cabeza y por favor sean conscientes de que hablan de una familia y no tenemos nada que ver con las gestiones de los contratantes. Eximan de malos tragos a personas inocentes y criaturas y ustedes ahórrense dolores de cabeza en la justicia por amenazas. Con mis hijas no, porque ahí sí soy capaz de lo que sea. Respeto y cortemos con la enfermedad y fanatismo porque no tenemos nada que ver. Mi marido trabaja como todos e intentó de mil modos cobrar aunque sea algo de su trabajo y de buenas maneras y nadie respondió", disparó el año pasado.El martes, Fernández estuvo en el programa "Confrontados" de Canal 9 y confesó sus sensaciones y teorías acerca del asunto: "Yo creo que los barras no tienen que ver con esta cuestión, son los peces gordos que a veces hacen todo por la plata. Salgo a la calle con miedo. Es tanta la mafia que hay y de la que no se habla en el fútbol... Tengo que pensar que fue un pobre tonto que no tiene qué hacer o alguien heavy el que mandó el mensaje. Mi vida está re alterada, más allá de que consigamos un lugar para vivir más tranquilos, toda situación de la vida cotidiana te cambia, se vive con miedo".