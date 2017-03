La condición que puso para estar en ShowMatch

En mayo ShowMatch regresará a la pantalla y Carolina "Pampita" Ardohain estará entre sus figuras. La jurado estrella de la edición 2016 está muy cerca de acordar su incorporación al estrado, y sólo restan algunos detalles formales para que estampe la firma.



En una nota con El Diario de Mariana, la modelo admitió los contactos con Ideas del Sur para estar en Bailando 2017: "Me junto esta semana, porque acabo de llegar de vacaciones. Ya me lo habían propuesto el año pasado. Quiero ver cómo va a ser el formato este año, cuántos días van a ser. Que me cuenten un poco". "Si se dan todas las cosas como el año anterior, puede ser que vuelva", agregó la diosa al enterarse que -excepto Soledad Silveyra-, repetirán a sus compañeros de jurado.



Por otra parte, Pampita dejó en claro que pretenderá tener una licencia mensual para viajar, ya que está en pareja con Juan "Pico" Mónaco, quien recorre el mundo al ritmo del calendario de la ATP: "Mi novio vive todo el año afuera, así que lo necesitaría. Para mí es fundamental porque no podría llevar una relación si no puedo viajar" Por otra parte, Pampita desestimó exigir que no se la tome como foco de conflicto en el programa de Marcelo Tinelli: "Esas cosas surgen en el vivo, es un reality, no se me ocurriría ponerlo por contrato. No es que me lo banco, se da o no se da. Capaz que este año estoy más fuerte para vivir todas esas situaciones".

Fuente: Ciudad.com