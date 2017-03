Ahora, Ulises Bueno bajó el monto del millonario asalto que sufrió

En la mañana de ayer, Ulises regresó a Tribunales 2 y amplió los términos de lo que había dicho la semana pasada, cuando aportó su testimonio y se constituyó en querellante.

Tras ser llamado por la Fiscalía, el cantante de cuarteto Ulises Bueno volvió a presentarse a declarar como testigo en la causa que investiga el millonario robo de dinero en su casa del country Cuatro Hojas, de Mendiolaza.

En aquella ocasión, la fiscal Liliana Copello solicitó que las partes se llamaran a silencio luego de que el abogado de Ulises, Carlos Nayi, hubiera señalado que sospechaban de la esposa del cantante, Melisa Ferraris.



Al día siguiente, la propia mujer se presentó para ser admitida como querellante, junto a su abogado Ezequiel Mallía. Señaló que también ella es damnificada.

Ahora, todas las partes evitan formular declaraciones y en la actualidad hay "mutismo total", según se sostiene detrás de barandilla.

En ese marco, si bien no se conocen los porqués de la nueva visita a Tribunales, se presume que la fiscal Copello quería escuchar personalmente lo que relataba el damnificado y ampliar algunas de sus afirmaciones.

Mientras se analizan diversas hipótesis, aún no está definido si Ferraris será admitida como querellante. Otra cifra A la salida de su declaración, Ulises dijo ante la prensa que el monto sustraído asciende a tres millones de pesos y que se encontraban en cuatro lugares diferentes de la casa, no en 15 como se llegó a decir la semana anterior.

Esos cuatro lugares, según trascendió, son debajo de un armario, en un escritorio, en un placard y en el pie de una cama. Y reiteró que ese dinero era para la adquisición de una casa al día siguiente del robo, el 20 de febrero.

Nada se dijo de los siete millones que apuntó su abogado la semana pasada, como si el monto de las versiones hubiera disminuido de manera abrupta.



Sobre las sospechas en torno a su mujer, esta vez Ulises fue prudente: "La verdad es que no lo podría decir porque simplemente son cosas que pasan y una vez que se solucione algo, ahí vamos a ver quién es el culpable y quién tendrá que ver con la causa".

Por el momento, no hay imputados, aunque fuentes con acceso a la investigación aseguran que hay cinco sospechosos que están en la mira. Fuente: (La Voz).-